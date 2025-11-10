Leilão do Detran|ES tem mais de 400 veículos a partir de R$ 2 mil

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 15:18
Nos dias 27 e 28 de novembro o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo vai leiloar 442 veículos com valores a partir de R$ 2 mil. As opções são diversas, de motocicletas até uma picape Ram 3500, ano 2023, com lance inicial de 120 mil. O edital com todas as informações já está disponível. Clique aqui para acessar.
Antes de arrematar o automóvel, é recomendável visitar e vistoriar os bens. Quem quiser dar aquela ‘olhadinha’ pode agendar enviando um e-mail para [email protected] com antecedência mínima de 48 horas do horário desejar. Todos os carros e motos estão no Pátio Central, em Campinho da Serra I, na, Serra.
Os interessados podem conferir os lotes e também fazer a oferta somente de forma online pelo site liderleiloes.com.br. Os veículos em leilão foram removidos ou apreendidos em pátios sob a guarda do Detran|ES, após cometimento de infrações de trânsito com a previsão desta penalidade no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e não foram buscar por seus proprietários no prazo
O Detran|ES pede a atenção e cuidado dos leiloeiros em relação a golpes. De acordo com o autarquia estadual, o aviso é devido a já terem usado a instituição em ações criminosas com intenção de pegar dinheiro das vítimas.
O órgão orienta que o cidadão que tiver interesse em adquirir um veículo dessa forma aguarde a abertura do edital, que é amplamente divulgado, devendo acessar o site e agendar uma vistoria no veículo que possa estar interessado. Além disso, acrescenta que a vistoria de veículos leiloados somente é realizada no Pátio Central, localizado no município da Serra.
A autarquia aconselha que as pessoas desconfiem e denunciem facilidades, por meio do Disque-Denúncia 181, ou via Ouvidoria-Geral do Estado, por meio do telefone 0800 022 11 17 ou pelo e-mail [email protected].
