Até picape Ram 3500

Leilão do Detran|ES tem mais de 400 veículos a partir de R$ 2 mil

Os interessados devem realizar os lances pelo site onde o leilão irá acontecer; é possível também agendar uma visita ao pátio onde estão os veículos

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 15:18

Os lotes do leilão do Detran|ES têm desde motocicletas a partir de R$ 2.000 até uma picape Ram 3500, ano 2023, com valor inicial de R$ 120.000 Crédito: Divulgação | Detran|ES

Nos dias 27 e 28 de novembro o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo vai leiloar 442 veículos com valores a partir de R$ 2 mil. As opções são diversas, de motocicletas até uma picape Ram 3500, ano 2023, com lance inicial de 120 mil. O edital com todas as informações já está disponível. Clique aqui para acessar.

Antes de arrematar o automóvel, é recomendável visitar e vistoriar os bens. Quem quiser dar aquela ‘olhadinha’ pode agendar enviando um e-mail para [email protected] com antecedência mínima de 48 horas do horário desejar. Todos os carros e motos estão no Pátio Central, em Campinho da Serra I, na, Serra.

Os interessados podem conferir os lotes e também fazer a oferta somente de forma online pelo site liderleiloes.com.br. Os veículos em leilão foram removidos ou apreendidos em pátios sob a guarda do Detran|ES, após cometimento de infrações de trânsito com a previsão desta penalidade no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e não foram buscar por seus proprietários no prazo

Cuidado com o golpe

O Detran|ES pede a atenção e cuidado dos leiloeiros em relação a golpes. De acordo com o autarquia estadual, o aviso é devido a já terem usado a instituição em ações criminosas com intenção de pegar dinheiro das vítimas.

O órgão orienta que o cidadão que tiver interesse em adquirir um veículo dessa forma aguarde a abertura do edital, que é amplamente divulgado, devendo acessar o site e agendar uma vistoria no veículo que possa estar interessado. Além disso, acrescenta que a vistoria de veículos leiloados somente é realizada no Pátio Central, localizado no município da Serra.

A autarquia aconselha que as pessoas desconfiem e denunciem facilidades, por meio do Disque-Denúncia 181, ou via Ouvidoria-Geral do Estado, por meio do telefone 0800 022 11 17 ou pelo e-mail [email protected].

