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Estudante de 12 anos

“Achei que fosse morrer”, diz adolescente baleado por engano em Linhares

Jovem estava indo cortar o cabelo acompanhado de um amigo de 14 anos, que também foi atingido; eles foram baleados quando um suspeito de bicicleta atirou contra um homem, que fugiu
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

03 jan 2023 às 11:55

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 11:55

Menino de 12 anos foi um dos feridos; ele foi baleado na perna,
Adolescente de 12 anos saiu de casa para cortar o cabelo e, no caminho, acabou sendo baleado por engano. Crédito: Tiago Félix
“Na hora eu achei que fosse morrer". Essas foram as palavras do adolescente de 12 anos que saiu de casa para cortar o cabelo e, no caminho, acabou sendo baleado por engano. O caso ocorreu no início da noite desta segunda-feira (2), no bairro Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O estudante estava acompanhado de um amigo de 14 anos, que também ficou ferido. Eles foram atingidos quando um suspeito de bicicleta atirou contra um homem que passava na rua, e fugiu.
"Na hora eu achei que fosse morrer. Corri para o supermercado e uma amiga da minha mãe me socorreu. [...] Eu estava indo cortar o cabelo e, quando começaram os tiros, comecei a correr e um tiro me atingiu"
Adolescente de 12 anos - Estudante
O adolescente de 14 anos foi atingido na perna, já o menino de 12 anos foi baleado no joelho. Os dois foram levados para o Hospital Geral de Linhares.
A mãe do adolescente de 12 anos relatou ao repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, que chegou a pedir que o filho não saísse de casa. “Eu acho que foi intuição de mãe, pedi para ele não ir. Uns cinco minutos após ele sair, me ligaram falando que meu filho havia levado um tiro. Foi um desespero!”, contou, emocionada.
"Nem consigo acreditar que isso aconteceu com ele. Meu filho não anda com bandido, não tem envolvimento com nada. Ele só fica em casa ou na casa da avó dele. Foi um baque para nós. [...] Graças a Deus foi um tiro só na perna. Um livramento"
Mãe do adolescente de 12 anos - Dona de casa
De acordo com a Polícia Militar, o homem que seria o alvo do atirador não foi identificado e o autor dos disparos não foi localizado.
Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado.

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