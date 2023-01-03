“Achei que fosse morrer”, diz adolescente baleado por engano em Linhares

“Na hora eu achei que fosse morrer". Essas foram as palavras do

adolescente de 12 anos que saiu de casa para cortar o cabelo e, no caminho, acabou sendo baleado por engano. O caso ocorreu no início da noite desta segunda-feira (2), no bairro Bebedouro, em

, no Norte do Espírito Santo. O estudante estava acompanhado de um amigo de 14 anos, que também ficou ferido. Eles foram atingidos quando um suspeito de bicicleta atirou contra um homem que passava na rua, e fugiu.