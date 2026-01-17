Ousadia na orla

A cavalo, dupla é detida após ameaçar e comercializar drogas na praia de Camburi

Com os jovens, de 18 e 16 anos, os agentes apreenderam pinos de cocaína e frascos semelhantes a loló e lança-perfume; os animais foram recolhidos por uma empresa acionada para o resgate

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 13:35 - Atualizado há uma hora

Um homem de 18 anos e um adolescente de 16 anos foram detidos pela Guarda Civil Municipal de Vitória na noite desta sexta-feira (16), na Praia de Camburi, após serem flagrados ameaçando pessoas enquanto circulavam a cavalo pela orla. Após a abordagem, os agentes encontraram drogas com os suspeitos.

Segundo o secretário municipal de Segurança Urbana, Amarílio Boni, os dois ofereciam perigo aos frequentadores da região. "Eles estavam a cavalo, correndo e ameaçando as pessoas. Neste momento, a Guarda realizou a abordagem e encontrou os entorpecentes", afirmou. Com a dupla, foram localizados pinos de cocaína e frascos contendo substâncias semelhantes a loló e lança-perfume.

Com a dupla, a Guarda apreendeu drogas e recolheu posteriormente os cavalos na orla de Camburi Crédito: Divulgação/Guarda Municipal de Vitória

Diante da situação, o maior de idade foi detido e o adolescente apreendido. Ambos foram encaminhados à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle).

Os cavalos utilizados pelos suspeitos foram recolhidos por uma empresa contratada, garantindo a segurança dos animais e o cumprimento da legislação vigente. A ação contou com o acompanhamento de fiscais da Secretaria de Meio Ambiente.

