Suspeito de homicídio em MG é preso após 60 horas de buscas na divisa com o ES

Viatura da Polícia Militar; viatura; Polícia Militar Crédito: Wilson Rodrigues

Um homem de 30 anos, suspeito de ter cometido um homicídio no distrito de Campo Alegre, zona rural de Resplendor, em Minas Gerais, foi preso na noite dessa sexta-feira (16), durante uma operação policial na divisa entre Minas Gerais e o município de Alto Rio Novo, na região Noroeste do Espírito Santo.

A ação foi realizada de forma conjunta pelas Polícias Militares de Minas Gerais e do Espírito Santo. O homicídio ocorreu na manhã da última quarta-feira (16) e, segundo a PM capixaba, a prisão foi efetuada após cerca de 60 horas de buscas em área de mata fechada. O suspeito foi localizado ferido por disparos de arma de fogo, com perfurações nas nádegas e na perna. Ele contou aos policiais que os ferimentos teriam sido provocados durante um confronto com militares mineiros, ocorrido no dia do crime.