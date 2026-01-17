Suspeito de homicídio em MG é preso após 60 horas de buscas na divisa com o ES
Um homem de 30 anos, suspeito de ter cometido um homicídio no distrito de Campo Alegre, zona rural de Resplendor, em Minas Gerais, foi preso na noite dessa sexta-feira (16), durante uma operação policial na divisa entre Minas Gerais e o município de Alto Rio Novo, na região Noroeste do Espírito Santo.
A ação foi realizada de forma conjunta pelas Polícias Militares de Minas Gerais e do Espírito Santo. O homicídio ocorreu na manhã da última quarta-feira (16) e, segundo a PM capixaba, a prisão foi efetuada após cerca de 60 horas de buscas em área de mata fechada. O suspeito foi localizado ferido por disparos de arma de fogo, com perfurações nas nádegas e na perna. Ele contou aos policiais que os ferimentos teriam sido provocados durante um confronto com militares mineiros, ocorrido no dia do crime.
O suspeito, que não teve o nome informado, permaneceu sob a custódia da Polícia Militar de Minas Gerais, uma vez que a prisão ocorreu em território mineiro. A arma utilizada no crime foi apreendida no dia do homicídio e encaminhada para perícia.