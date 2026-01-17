Adolescente de 17 anos é morto a tiros em São Gabriel da Palha

Corpo do adolescente morto em São Gabriel da Palha foi levado ao SLM de Colatina Crédito: Heriklis Douglas

Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (16), no bairro Santa Helena, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. A motivação do crime não foi divulgada, e nenhum suspeito foi preso até o momento.

De acordo com a Polícia Militar, a avó da vítima relatou que ela e o neto estavam no quintal quando três homens chegaram e pediram para entrar. Assustado, o adolescente teria autorizado o acesso. Em seguida, os suspeitos passaram a efetuar disparos contra o jovem, que tentou correr para o interior do imóvel, mas foi perseguido e atingido. Quando a equipe da Polícia Militar chegou ao local, o adolescente já estava morto.