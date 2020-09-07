Referência no surfe capixaba, Alex Ratão morre após ser espancado na rua

Alex Ratão, surfista Crédito: Alexandre Jesus Oliveira/Acervo pessoal

O surfe capixaba perdeu um dos seus nomes mais importantes. Alex Rangel, mais conhecido como Alex Ratão, morreu na última sexta-feira (04), em Vila Velha , aos 46 anos. Diagnosticado com esquizofrenia, o ex-surfista havia interrompido o tratamento e, nos últimos meses, morava na rua. Na tarde da última sexta (04), ele foi espancado até a morte no bairro Guaranhus. A família não sabe o que motivou o crime.

De acordo com a irmã de Alex, Elaine Rangel Souza, de 45 anos, a família chegou a tentar uma internação compulsória em um hospital , mas o surfista não teria sido aceito pela instituição. "Implorei para que cuidassem dele, mas mandaram ele embora. Se ele tivesse feito esse tratamento há dois meses, isso não tinha acontecido. Ele não estava tomando remédio. Saiu de lá, e não consegui mais controlar ele. Um pouquinho de tempo que ele tomava o remédio já ficava bom, mas estava há muito tempo sem tomar a medicação", afirmou.

Na última sexta (04), a família foi informada a respeito das agressões que Alex sofreu na rua e de que ele havia sido encaminhado para o hospital com ferimentos na cabeça. Elaine, no entanto, tem poucas informações sobre o que aconteceu.

"Foi tudo muito rápido. recebi a ligação e fui direto para o São Lucas. O que disseram é que ele foi agredido a pauladas por quatro homens. Bateram na cabeça, fizeram com a intenção de matar mesmo. No hospital, o médico disse que todos os ossos da cabeça estavam quebrados, tinha uma hemorragia grande e ele não sobreviveria. Fiz tudo que podia por ele, esse é o meu consolo", diz a irmã.

Alex Ratão inspirou gerações como a de Neymara Carvalho, pentacampeã mundial de Bodyboard Crédito: Reprodução / Facebook

HOMENAGENS NO MUNDO DO SURF

Alex Ratão foi enterrado na manhã deste domingo (06), em Vila Velha. O dia foi de muitas homenagens do esporte para o surfista que inspirou gerações, como a de Neymara Carvalho, pentacampeã mundial de bodyboard, e era conhecido pela humildade e pelas manobras habilidosas.

"Muito triste para a nossa geração que cresceu tendo ele como orgulho de um surfe radical. Que ele agora possa ter a paz verdadeira", comentou Neymara em um publicação na rede social.

Nas praias de Vila Velha e em Regência, Linhares, surfistas se reuniram na água para homenagear Ratão.

"Acho que ele foi o surfista mais amado do Espírito Santo, pela humildade, pelo estilo. Se tivesse uma prancha, entrava no mar e todo mundo ficava aplaudindo. Muito conhecido, muito amado. Nenhum outro surfista capixaba acho que vai receber tantas homenagens quanto ele", comenta a irmã.

Homenagem dos surfistas, em Vila Velha, à Alex Ratão Crédito: Reprodução / Facebook

Alex Ratão deixa dois filhos, uma menina, de 21 anos, e um menino, de 25 anos.

POLÍCIA CIVIL

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para tentar entender o que pode ter motivado a morte de Alex Ratão. Por se tratar de feriado, no entanto, a PC disse que não poderia fornecer qualquer informação sobre o caso.