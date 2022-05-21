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Morre o delegado André Landeira, titular da Delegacia de Campo Grande

Policial sofreu um infarto após passar mal enquanto passeava com a esposa em um shopping de Vitória. Ele atuava na Polícia Civil há mais de 20 anos e era titular de delegacia em Cariacica

Publicado em 21 de Maio de 2022 às 11:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2022 às 11:31
Faleceu na madrugada deste sábado (21) o delegado de Polícia Civil André Luiz Lopes Landeira Peixoto. Ele atuava como titular do 16° Distrito Policial de Cariacica, em Campo Grande.
Na noite de sexta-feira (20), o policial passeava com a esposa em um shopping de Vitória quando começou a se sentir mal. Ele chegou a ser levado para um hospital particular da Capital sentindo dores no peito e formigamento, e sofreu um infarto já no hospital, segundo apurou A Gazeta.
"É uma notícia que pegou todos nós de surpresa. Ele era alguém que amava seu trabalho. Tinha um diálogo aberto com a população, recebia e atendia qualquer pessoa bem. Um chefe exemplar e um grande delegado que nos deixa", afirmou um policial que trabalhava com Landeira, mas que preferiu não ser identificado.
Na Polícia Civil há mais de 20 anos, Landeira era delegado desde 2001, com passagens pela pelas Delegacias de Polícia (DP) de Pedro Canário, de Novo Horizonte (na Serra), Campo Grande e Itacibá, ambas em Cariacica.
Além disso, foi titular da Delegacia de Costumes e Diversão (Decodi), delegado adjunto da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, e um dos titulares da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio.
Além de delegado, André Landeira também era professor, já tendo ministrado aulas de Direito Penal em faculdades e cursinhos.
O delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda, divulgou nota de pesar afirmando que "por onde passou, o delegado André Landeira fez amigos e conquistou o respeito da sociedade".
Arruda ainda manifestou "solidariedade aos amigos e colegas de trabalho, bem como aos seus familiares, rogando a Deus para que conforte o coração de todos neste momento de dor".
As diretorias do sindicato e da associação de delegados da Polícia Civil do Espírito Santo divulgaram nota de pesar pela morte de Landeira. As entidades destacaram a experiência do profissional, que em vários mandatos foi titular do Conselho Fiscal do Sindepes, além de já ter sido vice-presidente da Adepol-ES entre 2007 e 2010.
André Landeira era natural do Rio de Janeiro. Ele deixa esposa e três filhos. O sepultamento será realizado neste domingo (22), às 10h30, no Cemitério Jardim da Paz, na Serra.

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