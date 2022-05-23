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Morre Lourenço Bosi, um dos farmacêuticos mais antigos de Colatina

Ele completaria 92 anos na próxima quinta-feira (26) e faleceu neste domingo (22). Lourenço estava internado havia 27 dias e, segundo a família, a causa da morte foi uma pneumonia

Publicado em 23 de Maio de 2022 às 17:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2022 às 17:30
Morreu na manhã deste domingo (22), aos 91 anos, Lourenço Bosi, um dos mais antigos farmacêuticos de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Ele estava internado havia 27 dias no Hospital São Bernardo Apart, no município, e faleceu devido a uma pneumonia, segundo familiares.
Lourenço completaria 92 anos na próxima quinta-feira (26). Em 1964, o farmacêutico abriu a primeira farmácia da família no Centro de Colatina, atualmente com o nome de Farmácia Bosi. Ele ficou conhecido pelo atendimento a pessoas da zona rural e área urbana que tinham mais dificuldades de acesso aos serviços de saúde. O negócio prosperou e outras duas filiais foram abertas na cidade.
O farmacêutico deixa esposa, seis filhos e netos. Dos filhos, dois  Júnior e Beto Bosi, de 51 e 57 anos, respectivamente  decidiram seguir os passos do pai e também se formaram em Farmácia. Eles trabalharam ao lado de Lourenço até 2018.
Até quatro anos atrás ele ainda era ativo, continuava lúcido e trabalhando. Ouvimos muitas coisas boas, dá um acalento no coração saber que ele sempre ajudou as pessoas, nunca fez mal a ninguém. Era tudo o que ele queria, ajudar, diz o filho, Beto Bosi.
O prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi, decretou luto oficial de três dias pela morte do farmacêutico. Em nota, ele destacou a trajetória e a importância de Lourenço Bosi para Colatina.
Lourenço sempre atendeu a população com muita dedicação e carinho, desde produtores rurais às populações urbanas, que depositavam nele inteira confiança devido à sua larga experiência na atividade. Ele teve uma trajetória de destaque em sua incansável batalha em defesa da saúde do povo colatinense, atendendo com cordialidade e respeito os moradores que diariamente faziam filas em sua farmácia, transmitindo, a cada um, a esperança da cura e um tratamento igualitário, tornando-se merecedor do respeito e gratidão dos cidadãos deste município, destacou Guerino.
O corpo de Lourenço Bosi foi velado na tarde de domingo (22), na Capela Mortuária da Igreja Católica de São Silvano, e o enterro ocorreu no Cemitério de São Vicente, também em Colatina.

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