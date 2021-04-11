Morre aos 43 anos Júlio César Alvarenga, subsecretário de Itapemirim

O subsecretário de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , morreu na madrugada deste domingo (11), após sofrer um infarto fulminante. Júlio César Silva de Alvarenga tinha 43 anos, morava em Piúma, era casado e deixou um filho de 5 anos e a esposa grávida de uma menina.

Júlio César era servidor comissionado. A secretária de Administração do município, Carmen Saguiah, que trabalhava diretamente com o subsecretário, falou do colega. Ele era além de um profissional excepcional, era um amigo fiel. Pai e marido honroso! Filho amado. Vai deixar uma lacuna em nossas vidas. Mas Deus há de trazer o refrigério a todos que o amam, disse.

A prefeitura publicou uma nota de pesar. É com um profundo pesar e consternação que a Prefeitura de Itapemirim comunica o falecimento de Júlio César Silva de Alvarenga neste domingo (11). Atualmente, ele era um dos valiosos colaboradores da Administração onde atuava como subsecretário de Tecnologia da Informação (STI)",finalizou.

O prefeito da cidade também se manifestou sobre a morte do subsecretário. Perdemos um grande amigo. Competente, esforçado, fiel, um profissional altamente qualificado. A cidade está enlutada com a perda do Júlio, afirmou o prefeito de Itapemirim, Thiago Peçanha (Republicanos).

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentam a morte de Júlio César. "Meus sentimos à família dessa pessoa maravilhosa. Descansa nos braços do pai, meu amigo", postou uma amiga.

Uma ex-aluna também comentou sobre a perda. "Meu Deus, que triste, que Deus possa confortar e acalentar o coração de toda família, meus sinceros sentimentos. Ele foi meu professor na Faculdade", escreveu.