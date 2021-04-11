Morre aos 43 anos Júlio César Alvarenga, subsecretário de Itapemirim

O subsecretário de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, morreu na madrugada deste domingo (11), após sofrer um infarto fulminante. Júlio César Silva de Alvarenga tinha 43 anos, morava em Piúma, era casado e deixou um filho de 5 anos e a esposa grávida de uma menina.
Júlio César era servidor comissionado. A secretária de Administração do município, Carmen Saguiah, que trabalhava diretamente com o subsecretário, falou do colega. Ele era além de um profissional excepcional, era um amigo fiel. Pai e marido honroso! Filho amado. Vai deixar uma lacuna em nossas vidas. Mas Deus há de trazer o refrigério a todos que o amam, disse.
A prefeitura publicou uma nota de pesar. É com um profundo pesar e consternação que a Prefeitura de Itapemirim comunica o falecimento de Júlio César Silva de Alvarenga neste domingo (11). Atualmente, ele era um dos valiosos colaboradores da Administração onde atuava como subsecretário de Tecnologia da Informação (STI)",finalizou.
O prefeito da cidade também se manifestou sobre a morte do subsecretário. Perdemos um grande amigo. Competente, esforçado, fiel, um profissional altamente qualificado. A cidade está enlutada com a perda do Júlio, afirmou o prefeito de Itapemirim, Thiago Peçanha (Republicanos).
Nas redes sociais, amigos e familiares lamentam a morte de Júlio César. "Meus sentimos à família dessa pessoa maravilhosa. Descansa nos braços do pai, meu amigo", postou uma amiga.
Uma ex-aluna também comentou sobre a perda. "Meu Deus, que triste, que Deus possa confortar e acalentar o coração de toda família, meus sinceros sentimentos. Ele foi meu professor na Faculdade", escreveu.
Correção
11/04/2021 - 4:20
Em versão anterior desta matéria, a idade do subsecretário Júlio César Silva de Alvarenga estava errada. A informação havia sido passada pela Prefeitura de Itapemirim, que se corrigiu e mandou posteriormente para a reportagem a idade correta: 43 anos. A informação foi corrigida no título e no texto da matéria.