Raio mata 16 cabeças de gado em fazenda de Ecoporanga Crédito: Internauta

A queda de um raio matou 16 cabeças de gado em uma propriedade rural de Córrego do Pitengo, interior de Ecoporanga, norte do Estado.

Os animais estavam perto de um árvore, na Fazenda Mol, quando uma forte chuva com raios atingiu a localidade na noite última quarta-feira (25). Dos gados mortos, 15 eram da fazenda, que criava os bois para venda, e o outro de uma propriedade vizinha.

Os animais foram enterrados nesta sexta-feira (27), um dias após serem encontrados pelo gerente da fazenda, Marcos Portugal. O funcionário que trabalha há mais de dez anos no local afirmou que foi muito triste ver os animais mortos.

Eu fiquei bem assustado quando cheguei para trabalhar e me deparei com todos aqueles animais caídos, é desesperador, contou Portugal.

Ainda segundo ele o prejuízo estimado com a morte dos animais, que são de raças cruzadas, é de aproximadamente R$ 40 mil.

CARNE

Técnicos do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) informaram que, em casos como este, quando o gado morre atingido por raios, a carne não deve ser consumida. A orientação é queimar ou enterrar os animais.

(*João Henrique Castro)