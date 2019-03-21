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Prejuízo

Bois e vacas morrem eletrocutados em Dores do Rio Preto

Rede de alta tensão se rompeu e atingiu gado que estava pastando
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 mar 2019 às 22:08

Publicado em 20 de Março de 2019 às 22:08

Um produtor de gado perdeu 20 animais na tarde desta quarta-feira (20), no interior de Dores do Rio Preto, Caparaó capixaba. A suspeita é de que a rede de alta tensão, que arrebentou, tenha eletrocutado os bois e vacas que estavam pastando.
O dono dos animais, que ficam em uma fazenda na localidade de Mundo Novo, Antônio Rodolfo, de 90 anos, contou que recebeu a notícia pelo funcionário, durante a tarde. Filmagem feita no local mostra cena desoladora. 
VEJA VÍDEO
 
Não sei ainda o prejuízo. Tinha vaca prenha, de leite e bois. Há muitos anos isso aconteceu, com bois que encostraram na beira do arame e morreram umas seis cabeças
Antônio Rodolfo
A filha do proprietário, Diana Faria, conta que o local fica na divisa com o estado de Minas Gerais e por conta do risco de temporal na região, só irão o local nesta quinta-feira.

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