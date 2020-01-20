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Quintas de Verão

Programação especial de verão promete agitar Colatina

Brincadeiras para as crianças, atividades para os adultos e muitos brindes esperam os visitantes na Avenida Beira Rio

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 19:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 19:52
Brincadeiras para as crianças, atividades para os adultos e muitos brindes esperam os visitantes na Avenida Beira Rio Crédito: Reprodução
Durante as próximas cinco quintas-feiras, os moradores de Colatina, no Noroeste do Estado, vão ter uma programação especial: as Quintas de Verão. O evento promovido pela TV Gazeta Noroeste e pela Rádio Litoral acontecerá na Área Verde da Avenida Beira Rio (Avenida Senador Moacyr Dalla), nos dias 23 e 30 de janeiro, e 6, 13 e 20 de fevereiro  sempre entre as 18h e 21h.
A programação vai contar com muita dança, brincadeiras e música boa. E não para por aí! Aqueles que participarem das ações nas próximas quintas-feiras além de encontrar muita animação, ainda vão concorrer a muitos brindes.
Em 2019, na sua primeira edição, o evento reuniu mais de 4 mil pessoas. Neste ano, o sucesso tende a se repetir. A novidade para 2020 é que a última edição, no dia 20 de fevereiro, será especial de carnaval.

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Onde: área Verde da Avenida Senador Moacyr Dalla
Quando: de 23 de janeiro a 20 de fevereiro (Entrada franca)
Atrações :
23/01 - Pedro e Willian
30/01 - Onda boa
06/02 - Edinho e banda
13/02 - Banda Vintage
20/02 - Sem programação definida.
Programação especial de verão promete agitar Colatina Crédito: Reprodução

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