Programação especial de verão promete agitar Colatina

Brincadeiras para as crianças, atividades para os adultos e muitos brindes esperam os visitantes na Avenida Beira Rio Crédito: Reprodução

Durante as próximas cinco quintas-feiras, os moradores de Colatina, no Noroeste do Estado, vão ter uma programação especial: as Quintas de Verão. O evento promovido pela TV Gazeta Noroeste e pela Rádio Litoral acontecerá na Área Verde da Avenida Beira Rio (Avenida Senador Moacyr Dalla), nos dias 23 e 30 de janeiro, e 6, 13 e 20 de fevereiro  sempre entre as 18h e 21h.

A programação vai contar com muita dança, brincadeiras e música boa. E não para por aí! Aqueles que participarem das ações nas próximas quintas-feiras além de encontrar muita animação, ainda vão concorrer a muitos brindes.

Em 2019, na sua primeira edição, o evento reuniu mais de 4 mil pessoas. Neste ano, o sucesso tende a se repetir. A novidade para 2020 é que a última edição, no dia 20 de fevereiro, será especial de carnaval.

QUINTAS DE VERÃO TV GAZETA NOROESTE E RÁDIO LITORAL

Onde: área Verde da Avenida Senador Moacyr Dalla

Quando: de 23 de janeiro a 20 de fevereiro (Entrada franca)

Atrações :

23/01 - Pedro e Willian

30/01 - Onda boa

06/02 - Edinho e banda

13/02 - Banda Vintage

20/02 - Sem programação definida.