Cabelos coloridos fazem a cabeça dos jovens no verão

Data: 14/01/2020 - ES - Vitória - Cabelos coloridos - no verão - Thamirys Zuqui, tatuadora, 29 - Editoria: Revista AG - Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

O verão é repleto de cores vivas e alegres presentes nas roupas, calçados, acessórios e agora também nos cabelos. Deixando de lado os tons mais básicos, a coloração realizada com uma, duas ou várias cores tem feito a cabeça dos jovens. E, para aqueles que não estão satisfeitos em apenas mudar o corte, a tendência é a pedida ideal para transformar o visual nesta temporada.

Maria Clara Oliveira, 16 anos, tem cabelos loiros há dois anos e resolveu aderir à moda depois de acompanhar mulheres que haviam colorido as mechas com tintas provisórias nas redes sociais. Sempre tive vontade de ter o cabelo colorido, e neste verão tomei coragem. Eu adorei! Acho muito legal, alto astral e a cara da estação, conta a estudante.

No caso da jovem foi apenas uma brincadeira de verão, mas a aposta dela é que essa moda será sucesso no restante da estação. Achei diferente e acho que as pessoas vão aderir cada vez mais, principalmente no carnaval, diz.

Identidade

A tatuadora Thamirys Zuqui, 29 anos, já adotou a coloração diferente faz tempo e acha até que o look vem sendo mais bem aceito nos dias de hoje. Gosto das cores fantasia desde o começo dos anos 2000, mas uso mais agora por ser mais fácil de encontrar os produtos e ser mais aceito. Há dez anos era quase impossível andar de cabelo rosa na rua sem ser incomodada pelos curiosos, relata.

Sobre a escolha de ter o cabelo colorido, Thamirys afirma que já se interessava antes da tendência. Eu pinto o cabelo desde a adolescência, sempre gostei de poder brincar com meu cabelo, já usei várias cores tradicionais e também as cores fantasia, diz.

O cabelo pintado é tão natural para ela que a tatuadora resolveu não voltar, por enquanto, à cor original de suas mechas. Ter o cabelo colorido representa o que sou mesmo. Amo as cores. Considero uma brincadeira que pode ter virado minha identidade. É difícil me imaginar hoje sem cabelo colorido. Acho que tanto por mim quanto por quem me conhece, explica Thamirys.

Cuidados

A hidratação é essencial na rotina de quem coloriu o cabelo e colabora para que a cor não desbote rapidamente, independente da estação.

Apesar de serem a tendência do momento, os tons queridinhos necessitam de alguns cuidados específicos no verão. A cabeleireira Alana Diniz diz que é preciso abusar do protetor térmico, como o leave-in hidratante com proteção. Cuidados como proteção solar e utilizar shampoos mais suaves evitam o desbotamento dos fios. O ideal é fazer um cronograma capilar para recuperar os danos da descoloração, diz a profissional.

Alana Diniz dá dicas para manter a cor e os fios bonitos. Crédito: Acervo pessoal

Alana, que atua na área há quatro anos, afirma que os cabelos coloridos são bastante procurados, principalmente por quem tem cabelos lisos e ondulados. Isso ocorre porque cacheadas e crespas têm receio de a coloração alterar a curvatura dos fios. Qualquer cabelo que seja 100% natural pode realizar o procedimento: do liso ao crespo. No entanto, se a pessoa tiver alguma coloração ou tonalização nos fios, alisamentos ou outra aplicação química, torna mais difícil (em alguns casos, impossível) o clareamento do cabelo e, consequentemente, a revelação da cor, explica.