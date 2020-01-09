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Indiciado por maus-tratos

Professor suspeito de matar cachorro em São Mateus continua dando aulas

O homem teria cometido o crime no dia 22 de agosto do ano passado. Ele foi indiciado pela Polícia Civil por maus-tratos e dano e responde pelos crimes judicialmente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 17:42

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 17:42

Momentos antes de motorista atirar em cachorro no Norte do Estado Crédito: Divulgação | Câmera de segurança
O professor universitário Wellington Gonçalves, acusado de matar um cachorro a tiros em São Mateus, município da região Norte do Estado, segue dando aulas normalmente na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O homem teria cometido o crime no dia 22 de agosto do ano passado, tendo sido indiciado pela Polícia Civil por maus-tratos e dano. Crimes pelos quais responde judicialmente.
Em nota, a Ufes informou que pelo fato de a ação ter sido realizada fora da Universidade, não haveria qualquer relação com as atribuições do cargo ocupado pelo servidor, nem com a instituição. Segundo a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), não há registros de afastamento relacionados ao professor Wellington Gonçalves, divulgou.
De acordo com andamento processual disponível no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), a denúncia contra o professor foi recebida pela juíza Adriana Costa de Oliveira, à frente da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, no último dia 17 de outubro, e o mandado de citação do réu foi recebido ainda nesta terça-feira (7), sendo que deverá então haver defesa do professor nos próximos dias.

RELEMBRE O CASO

Um cachorro foi morto com um tiro enquanto andava por uma rua do bairro Lago dos Cisnes, em São Mateus, na região Norte do Estado. O crime foi registrado por câmeras de monitoramento que mostram o momento exato em que o carro persegue o animal e, na sequência, a pessoa que estava no veículo atira contra o cachorro. Veja o vídeo abaixo.
Em depoimento à CPI dos Maus-Tratos aos Animais, da Câmara de Vereadores de São Mateus, ocorrida no dia 12 de setembro, Wellington falou sobre o crime, momento em que negou ter matado o animal. Segundo o suspeito, ele teria ido buscar a filha a pé na escola no dia do crime. Além disso, disse não ter certeza se pertence a ele o carro que aparece nas imagens de câmeras de segurança.

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