Câmeras flagram motorista atirando em cachorro em São Mateus

Uma história triste e revoltante. Um cachorro foi morto com um tiro quando andava por uma rua do bairro Lago dos Cisnes, em São Mateus , na região Norte do Estado. O crime foi registrado por câmeras de monitoramento que mostram o momento em que o carro persegue o animal e, na sequência, a pessoa que estava no veículo atira contra o cachorro.

Ao Gazeta Online, Luana Zancanela, de 22 anos, disse que inicialmente não sabia o que tinha acontecido. “Tudo aconteceu na frente da minha casa. Meu irmão estava indo para academia e notou que tinha um cachorro deitado na rua, inicialmente ele achou que o animal estava com fome ou algo do tipo, mas quando chegamos perto ele estava cheio de sangue, então achamos que pudesse ter sido atropelado. Aí a gente ligou para a veterinária e ela veio prestar os primeiros socorros”, conta.

Em entrevista, Moara Cuzzuol Gomes, disse que foi ao local para ajudar o animal. “Ao avaliar o animal, vi que havia muito sangue no ouvido direito e que pongava urina com sangue do pênis. Devido ao horário e por não ter dono, nós optamos por fazer as mediações para que ele ficasse confortável naquele momento, e caso sobrevivesse àquela noite, no dia seguinte tentaríamos conseguir recurso para fazer exames, internar, e o que mais fosse necessário”, relata.

Em um novo vídeo, é possível ver a mobilização dos moradores para salvar o cãozinho. Eles cobrem o animal e aplicam uma injeção com analgésico e tranquilizante. O animal passou a noite na casa da Luana, mas não resistiu e morreu. Esse crime foi registrado na tarde da última quinta-feira (22).

A presidente da ONG Voluntários Independentes Pelo Amigo (VIPA), Maria da Conceição Gonçalves, está acompanhando de perto a situação e cobra justiça. “É algo inaceitável. As pessoas não podem sair por aí fazendo animais de alvo. O animal deveria ter o direito de passear na rua sem tomar um chute, sem levar água quente nas costas e sem serem baleados. Isso é um alerta para a sociedade, porque as pessoas precisam saber que comportamentos como esses abrem possibilidades para muitos outros comportamentos, não só com animais”, ressalta.

Ainda segundo ela, a ONG tem atuado de forma intensiva para buscar justiça para esse caso. “Nós estamos atuando dessa forma, mobilizando o poder público através do aparato policial, tentando coletar o máximo de informação principalmente com a ajuda da população, que é quem está se mobilizando, dando pistas para que possamos checar junto com a polícia”, explica.

“A VIPA como uma ONG de proteção animal está super engajada, com a bandeira super estendida para que esse caso seja resolvido da melhor forma possível. Que a pessoa que fez isso, seja punida nos rigores da lei. O que a gente quer é justiça”, finaliza.

INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil disse, em nota, que as ocorrências de maus tratos de animais podem ser registradas em qualquer Delegacia e ressalta que é importante que as ocorrências sejam formalizadas para que a Polícia Civil tome conhecimento dos fatos e eles sejam investigados.

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar nas investigações desse caso, pode repassar por meio do Disque-Denúncia 181. Essa é a melhor forma da população auxiliar a polícia com informações que levem à prisão quem comete esse tipo de crime. O sigilo é garantido e todas as informações são investigadas. O autor desse tipo de crime pode ser autuado no Artigo 32 - por maus tratos aos animais - previsto na Lei de Crimes Ambientais.