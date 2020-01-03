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Resgate

Canil abandonado: saúde de animais impede liberação para adoção

Os 18 cães e 18 gatos resgatados estão muito debilitados. A situação mais grave é a dos felinos, e a maioria deles está sendo mantida no soro

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 20:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 20:27
Cãe e gatos resgatados de canil abandonado em Vila Velha sendo tratados Crédito: Rovena Cruz/PMVV
Os cães e gatos resgatados de um canil abandonado na Praia de Itaparica, em Vila Velha, estão passando por atendimento clínico e por ainda estarem  com a saúde muito debilitada, não há previsão de quando serão liberados para adoção. A informação é da Prefeitura de Vila Velha.
Foram resgatados um total de 18 cães e 18 gatos de um canil particular, onde os animais estavam sendo vítimas de maus-tratos há pelo menos nove meses, desde que a proprietária do local foi presa na Bahia.  Viviam em situação de abandono, mantidos em locais sem higiene e banho de sol, sem assistência médica veterinária, com alimentação precária, alguns doentes e com comportamentos anormais.
Segundo informações da prefeitura, os animais receberam implante de microchip, foram alimentados com ração e submetidos a exames de sangue, além de tosa total e banho.  A maioria dos gatos está  recebendo soro e  medicação, conforme explicou a médica veterinária da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vila Velha, Roberta Bastos.
"Só após os resultados dos exames, previstos para este sábado (04) é que saberemos a situação real da saúde destes animais. Os gatos estão bem piores do que imaginávamos. A suspeita é de insuficiência renal em alguns felinos. Eles provavelmente ficarão mais tempo em tratamento"
Roberta Bastos - Médica veterinária
O resgate foi realizado nesta quinta-feira (02) pela Superintendência do Ibama no Espírito Santo, com apoio da Prefeitura de Vila Velha e da Polícia Ambiental. Segundo a veterinária Roberta, o ambiente onde os animais permaneciam estava sem higiene e com a luz cortada. "Os animais estavam sobrevivendo sob os cuidados de um voluntário e doações, relatou.
Segundo informações da Prefeitura de Vila Velha, uma empresa licitada pelo município recolheu os cães e gatos,  que foram encaminhados para tratamento veterinário até que possam ser destinados para a adoção.
Dentre os serviços da empresa, estão: o recolhimento dos animais abandonados, transporte, guarda provisória, alimentação, higiene e manejo em geral, além de procedimentos clínicos e cirúrgicos, exames, internação, vacinação e assistência médica veterinária para animais de pequeno porte (caninos e felinos).

Animais abandonados

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