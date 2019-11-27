Prefeito veta pacote de aumentos aprovados pela Câmara de Colatina

Sérgio Meneguelli, prefeito de Colatina Crédito: Brunela Alvez/A Gazeta

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Meneguelli explicou os motivos que o levaram a vetar as medidas. A minha decisão como todos estavam esperando não é outra a não ser aquela que eu sempre tive. Sempre fui coerente dentro dos meus princípios. Quando vereador, desde 2012 eu luto pelo congelamento dos salários dos prefeitos e dos vereadores, que eles sejam aumentado de acordo com o funcionalismo público, pontuou.

Ao longo da fala, o chefe do Executivo relembrou a situação salarial dos professores do município. Eu propus recentemente consertar a injustiça que é feita com os professores de nossa cidade há anos, ou seja, nunca corrigindo o piso salarial, que eu acho isso uma vergonha. Seria uma incoerência eu aumentar o meu salário e não corrigir essa injustiça com os professores. Então eu faço questão vetar, em primeiro lugar, o aumento do salário do próximo prefeito e do vice-prefeito de Colatina, explicou.

Na sequência o prefeito aparece assinando também o veto aos projetos que aumentavam o salário dos vereadores, secretários municipais e concedia 13º salário para os parlamentares e chefes do Executivo a partir de 2021.

Os vetos, segundo a assessoria da prefeitura, já foram encaminhados para a Câmara de Colatina que poderá votar se mantém ou não a decisão do prefeito na sessão da próxima segunda-feira (2).

PRESIDENTE DIZ VETO SERÁ MANTIDO

Na sessão da última segunda-feira (25), em meio a protestos e forte pressão popular na Câmara de Colatina , o presidente Casa, vereador Eliesio Braz Bolzani (PP), chegou a pedir ao prefeito que vetasse os projetos aprovados pelos parlamentares. Eu estou pedindo encarecidamente ao prefeito Sérgio para que vete esse projeto e aí eu posso responder por mim, eu não vou fazer nenhum lobby para derrubar o veto e sim seguirei ao veto do prefeito, disse em entrevista para a TV Gazeta.

Manifestantes se concentraram em frente ao prédio da Câmara de Colatina para protestar contra os aumentos Crédito: Hériklis Douglas

ENTENDA O CASO

Na sessão da última segunda-feira (18), os vereadores de Colatina aprovaram um grande pacote de aumentos para diversos cargos do Legislativo e Executivo municipal. As medidas fixam novos salários para vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Também foi estabelecida a concessão de 13º salário para os parlamentares e o chefe do Executivo a partir de 2021.

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