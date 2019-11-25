Manifestantes protestam e interrompem sessão na Câmara de Colatina

Uma grande manifestação contrária ao pacote de aumentos aprovados pela Câmara de Colatina , no Noroeste do estado, interrompeu a sessão ordinária na noite desta segunda-feira (25). Com palavras de ordem e pedindo a revogação dos projetos, os manifestantes tentam pressionar o prefeito Sergio Meneguelli (sem partido) a vetar os reajustes.

O protesto começou minutos antes do início da sessão, marcada para às 18h. Assim que os vereadores iniciaram os trabalhos, os manifestantes entraram na sede do Legislativo que fica no Centro da cidade. Por conta do barulho, a sessão foi interrompida.

Manifestantes se concentraram em frente ao prédio da Câmara de Colatina para protestar contra os aumentos Crédito: Hériklis Douglas

Durante a sessão, o presidente da Câmara, vereador Eliesio Braz Bolzani (PP) disse que caso o prefeito vete os aumentos, o veto será mantido no legislativo.

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Em nota, a Prefeitura de Colatina informou que o executivo terá 15 dias para se manifestar sobre os projetos e que assim que a decisão for tomada, será comunicada.

A Polícia Militar acompanhou a manifestação e, até o momento, não divulgou uma estimativa de público. Após o protesto a sessão voltou a acontecer normalmente e o presidente da Câmara sugeriu que o prefeito vetasse o projeto com o reajuste dos salários.

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ENTENDA OS AUMENTOS

Na sessão da última segunda-feira (18), os vereadores de Colatina aprovaram um grande pacote de aumentos para diversos cargos do Legislativo e Executivo municipal. As medidas fixam novos salários para vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Também foi estabelecida a concessão de 13º salário para os parlamentares e o chefe do Executivo a partir de 2021. Os projetos foram enviados para apreciação da Prefeitura de Colatina que pode vetar ou não os aumentos.