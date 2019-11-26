Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vai-e-vem

Em meio à crise, vereadores de Linhares propõem redução de salários

No início do mês, os vereadores aprovaram aumento de 76% nos próprios vencimentos. A população se revoltou e chamou a medida de safadeza
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 20:11

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 20:11

Câmara de Linhares: vereadores cedem à pressão da população e apresentam projeto para reduzir os próprios salários Crédito: Divulgação
A Câmara de Linhares apresentou em sessão ordinária nesta segunda-feira (25) um projeto que reduz o salário dos vereadores dos atuais R$ 6,1 mil para R$ 1,5 mil. Também foi protocolado na Casa um projeto de Emenda à Lei Orgânica que diminui o número de representantes no legislativo municipal de 13 para 9.
As medidas vieram depois que moradores da cidade se revoltaram contra o aumento de 76% que os vereadores haviam aprovado para si mesmos no último dia 4. Manifestantes chamaram as medidas de safadeza e chegaram a lotar o auditório da Câmara de Linhares pedindo revogação delas. A polícia precisou ser acionada.
Manifestantes se reuniram durante a sessão para protestar contra os aumentos.jpeg Crédito: Luiz Zardini / TV Gazeta Norte

VETO

Também na segunda-feira (25), o prefeito Guerino Zanon (MDB) havia vetado as duas leis. Durante a sessão, os vereadores mantiveram o veto e houve a leitura do Projeto de Resolução 5500/2019 que fixa em R$ 1.543,00 os subsídios mensais dos vereadores para a legislatura de 2021 a 2024, com validade a partir de 1° de janeiro de 2021. A redução é de cerca de 75% do valor atual dos vencimentos.
Além disso, uma Comissão Especial foi composta para analisar ao projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 5501/2019 que reduz para 9 o número de vereadores.

NOVOS PROTESTOS

A sessão desta segunda-feira (25) foi novamente acompanhada por protestos na sede da Câmara de Linhares. Dessa vez, os manifestantes, a maioria servidores públicos, lotaram o plenário do Legislativo.
Com cartazes nas mãos, os manifestantes questionavam os projetos aprovados pelo legislativo que pretendia aumentar em 76% o subsídio dos vereadores a partir de 2021. Por causa da primeira manifestação, ocorrida no dia 18 de novembro, um forte esquema de segurança foi montado dentro e fora da Câmara.

ENTENDA

No dia 4 deste mês, os parlamentares aprovaram o aumento dos vencimentos em 76,3%, engordando o próprio salário para quase R$ 11 mil. Na ocasião, também aprovaram pagamentos referentes a férias e a 13º salário, no mesmo valor dos salários.
A medida revoltou os moradores da cidade, que se reuniram em frente à Câmara para  protestar, chamando a atitude dos vereadores de "safadeza".  O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) chegou a instaurar procedimento para apurar possíveis irregularidades na tramitação dos projetos. 
Dias depois, os vereadores anunciaram que iriam propor a redução dos próprios salários e das vagas no legislativo municipal. Na ocasião, o Presidente da Câmara, Ricardo Bonomo, pediu desculpas e disse que a população "entendeu errado" as propostas. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados