Em meio à crise, vereadores de Linhares propõem redução de salários

Câmara de Linhares: vereadores cedem à pressão da população e apresentam projeto para reduzir os próprios salários Crédito: Divulgação

A Câmara de Linhares apresentou em sessão ordinária nesta segunda-feira (25) um projeto que reduz o salário dos vereadores dos atuais R$ 6,1 mil para R$ 1,5 mil. Também foi protocolado na Casa um projeto de Emenda à Lei Orgânica que diminui o número de representantes no legislativo municipal de 13 para 9.

Manifestantes se reuniram durante a sessão para protestar contra os aumentos.jpeg Crédito: Luiz Zardini / TV Gazeta Norte

VETO

Também na segunda-feira (25), o prefeito Guerino Zanon (MDB) havia vetado as duas leis. Durante a sessão, os vereadores mantiveram o veto e houve a leitura do Projeto de Resolução 5500/2019 que fixa em R$ 1.543,00 os subsídios mensais dos vereadores para a legislatura de 2021 a 2024, com validade a partir de 1° de janeiro de 2021. A redução é de cerca de 75% do valor atual dos vencimentos.

Além disso, uma Comissão Especial foi composta para analisar ao projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 5501/2019 que reduz para 9 o número de vereadores.

NOVOS PROTESTOS

A sessão desta segunda-feira (25) foi novamente acompanhada por protestos na sede da Câmara de Linhares. Dessa vez, os manifestantes, a maioria servidores públicos, lotaram o plenário do Legislativo.

Com cartazes nas mãos, os manifestantes questionavam os projetos aprovados pelo legislativo que pretendia aumentar em 76% o subsídio dos vereadores a partir de 2021. Por causa da primeira manifestação, ocorrida no dia 18 de novembro, um forte esquema de segurança foi montado dentro e fora da Câmara.

ENTENDA