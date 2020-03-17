Pinheiros decide adiar Festa da Carne de Sol por causa de coronavírus

O evento, que celebra os 56 anos de emancipação política do município, aconteceria entre os dias 17 e 19 de abril deste ano. No entanto, uma nova data deve ser definida em breve e a programação do evento que já foi anunciada será mantida.

No intuito de priorizar e proteger a saúde e o bem-estar da população pinheirense, o adiamento do evento faz parte de uma série de medidas de prevenção que estão sendo estudadas e serão em breve anunciadas para aplicação em todas as áreas do município, reforça o comunicado.