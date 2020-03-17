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Pinheiros decide adiar Festa da Carne de Sol por causa de coronavírus

O evento aconteceria entre os dias 17 e 19 de abril. Uma nova data deve ser definida em breve

Publicado em 17 de Março de 2020 às 11:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 11:54
Pinheiros, ES Crédito: Reprodução/Facebook Prefeitura de Pinheiros
A Prefeitura de Pinheiros, Região Norte do Espírito Santo, comunicou o adiamento da tradicional Festa da Carne de Sol. A medida foi adotada após novos casos de contaminação por coronavírus serem confirmados no Estado.
O evento, que celebra os 56 anos de emancipação política do município, aconteceria entre os dias 17 e 19 de abril deste ano. No entanto, uma nova data deve ser definida em breve e a programação do evento que já foi anunciada será mantida.
No intuito de priorizar e proteger a saúde e o bem-estar da população pinheirense, o adiamento do evento faz parte de uma série de medidas de prevenção que estão sendo estudadas e serão em breve anunciadas para aplicação em todas as áreas do município, reforça o comunicado.

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