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Acidente

Motorista bate o carro, sogra morre e família fica ferida em Colatina

Ele disse aos socorristas que perdeu o controle do freio, subiu com o carro na calçada e, na sequência, colidiu com o portão de uma residência. O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (10), no bairro São Silvano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2019 às 20:25

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 20:25

Três pessoas ficaram feridas e uma acabou morrendo a caminho do hospital Crédito: Polícia Militar/Divulgação
Um acidente deixou uma pessoa morta e outras três feridas, na tarde desta terça-feira (10), no bairro São Silvano, em Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo. O veículo era conduzido por um homem que transportava a esposa, uma criança e a sogra, que morreu a caminho do hospital. Ela foi identificada como Custodia Penha Ferreira Borges, de 55 anos. As demais vítimas ainda não tiveram os nomes divulgados.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas por volta das 15h15 para atender a ocorrência. O condutor do veículo estava consciente e disse aos socorristas que, ao descer o morro da Santa Casa em direção ao bairro São Silvano, perdeu o controle do freio, subiu com o carro na calçada e, na sequência, colidiu com o portão de uma residência.
O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (10), em Colatina Crédito: Polícia Militar/Divulgação
A esposa do motorista e a criança que estavam no banco de trás ficaram feridas, foram socorridas por uma ambulância da Santa Casa e levadas para o hospital Silvio Avidos. No banco da frente, estava a sogra do condutor. Ela foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros, mas, a caminho do hospital, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu. O homem que dirigia o carro também foi levado para o mesmo hospital.
Com informações da TV Gazeta Noroeste

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