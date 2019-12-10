Motorista bate o carro, sogra morre e família fica ferida em Colatina

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas por volta das 15h15 para atender a ocorrência. O condutor do veículo estava consciente e disse aos socorristas que, ao descer o morro da Santa Casa em direção ao bairro São Silvano, perdeu o controle do freio, subiu com o carro na calçada e, na sequência, colidiu com o portão de uma residência.

A esposa do motorista e a criança que estavam no banco de trás ficaram feridas, foram socorridas por uma ambulância da Santa Casa e levadas para o hospital Silvio Avidos. No banco da frente, estava a sogra do condutor. Ela foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros, mas, a caminho do hospital, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu. O homem que dirigia o carro também foi levado para o mesmo hospital.