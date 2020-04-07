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Linhares vai reforçar segurança durante o saque do auxílio de R$ 600

A preocupação é com a aglomeração de pessoas durante o saque do benefício e também com a atuação de golpistas no entorno das agências bancárias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 17:50

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 17:50

Agência da Caixa no Centro de Linhares fechada para limpeza
Agência da Caixa Econômica Federal no Centro de Linhares Crédito: Reprodução/TV Gazeta Norte
O pagamento do auxílio de três parcelas de R$ 600 do Governo Federal começa nesta quinta-feira (9), segundo o Ministério da Cidadania. Em Linhares, no Norte do Espírito Santo, a preocupação é com a aglomeração de pessoas durante o saque do benefício e com a atuação de golpistas no entorno das agências bancárias. Para evitar esse tipo de ação, a prefeitura decidiu reforçar a segurança nos locais de recebimento.
De acordo com a prefeitura, ficou determinado que a Guarda Civil Municipal vai reforçar o apoio e segurança dos beneficiários durante o período de saque do benefício, que deve ser realizado em agências do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. A intenção é diminuir a aglomeração de pessoas nos locais, evitando assim a propagação do novo coronavírus
> CORONAVÍRUS| A cobertura completa.

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CRIMINOSOS TAMBÉM ESTÃO NA MIRA

Além de evitar aglomeração, os agentes da Guarda Municipal também vão atuar para coibir a ação de criminosos durante a realização dos saques.
Nossa Guarda vai reforçar a segurança. O objetivo é evitar assaltos. Orientamos que a população não passe nenhuma informação pessoal referente ao benefício por telefone, pois pode ser golpe, destacou o  secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Coronel Jones da Silva Mattos.
As medidas de segurança foram definidas em uma reunião entre representantes da prefeitura, Polícia Militar e gerentes das agências bancárias.

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