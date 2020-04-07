Linhares vai reforçar segurança durante o saque do auxílio de R$ 600

O pagamento do auxílio de três parcelas de R$ 600 do Governo Federal começa nesta quinta-feira (9), segundo o Ministério da Cidadania. Em Linhares, no Norte do Espírito Santo, a preocupação é com a aglomeração de pessoas durante o saque do benefício e com a atuação de golpistas no entorno das agências bancárias. Para evitar esse tipo de ação, a prefeitura decidiu reforçar a segurança nos locais de recebimento.
De acordo com a prefeitura, ficou determinado que a Guarda Civil Municipal vai reforçar o apoio e segurança dos beneficiários durante o período de saque do benefício, que deve ser realizado em agências do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. A intenção é diminuir a aglomeração de pessoas nos locais, evitando assim a propagação do novo coronavírus.
CRIMINOSOS TAMBÉM ESTÃO NA MIRA
Além de evitar aglomeração, os agentes da Guarda Municipal também vão atuar para coibir a ação de criminosos durante a realização dos saques.
Nossa Guarda vai reforçar a segurança. O objetivo é evitar assaltos. Orientamos que a população não passe nenhuma informação pessoal referente ao benefício por telefone, pois pode ser golpe, destacou o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Coronel Jones da Silva Mattos.
As medidas de segurança foram definidas em uma reunião entre representantes da prefeitura, Polícia Militar e gerentes das agências bancárias.