Incêndio em mata atinge fundo de casas e assusta moradores de Colatina

Corrente de ar ajudou na propagação do fogo, de acordo com os bombeiros Crédito: Eva Ferreira Azevedo

Labaredas com mais de três metros de altura assustaram moradores de dois bairros de Colatina, no Noroeste do Estado. O incêndio começou no início da tarde desta sexta-feira (1), em uma área de vegetação, e avançou para perto das casas. Por causa do medo e da grande quantidade de fumaça que invadia as residências, parte da população precisou ir para a rua.

O forte vento na região e a presença de entulhos e galhos secos contribuíram para o alastramento do fogo, que consumiu aproximadamente um hectare de terra, o que equivale à área de um campo de futebol. O combate pelo Corpo de Bombeiros levou cerca de 30 minutos, mas, mesmo após o trabalho, quem vive nos bairros São Silvano e Simonassi permanecia apreensivo.

Tremendo e com o olho mareado, a dona de casa Jorgete Pereira da Silva viu o incêndio queimar um pé de abacate e outro de manga, no quintal da residência onde mora. Além da minha, outras casas também estavam em risco. Achei que o fogo fosse pegar tudo, que nós íamos morrer. Por sorte, isso não aconteceu, desabafou.

Quem também ficou bastante assustada foi a vigilante Aihumy Setubal. O incêndio tomou uma proporção muito grande. Depois de pouco tempo, eu e minha família tivemos que pegar as cachorras e ficarmos dentro de um cômodo, com o ventilador ligado para amenizar a irritação no olho, causada pela fumaça. Estava impossível, contou.

Pouco depois do incêndio, Jorgete ainda estava bastante angustiada Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

Vizinha das duas, a cabeleireira Eva Ferreira Azevedo foi uma das primeiras pessoas a verem o fogo. Eu e meu esposo estávamos descendo a escada do bairro, quando ouvimos o barulho. Logo depois, as chamas já vieram ao nosso encontro. Subimos correndo de volta, contou ela apreensiva, após acompanhar o trabalho de combate.

SUSPEITA DE INCÊNDIO CRIMINOSO

De acordo com o Subtenente Sagrillo, do Corpo de Bombeiros, moradores locais contaram que um motoqueiro parou próximo à área de vegetação e ateou fogo. Caso a ação seja confirmada e o responsável identificado, ele responderá por crime ambiental e estará sujeito ao pagamento de multa. Denúncias podem ser feitas pelo site ou telefone do Disque-Denúncia (181).