Polícia investiga morte e incêndio em casa de Santa Teresa

Incêndio destruiu casa do interior de Santa Teresa

Um homem foi encontrado morto em uma casa que pegou fogo na Zona Rural de Santa Teresa, região Serrana do Estado, durante a noite de segunda-feira (28). O corpo de Thomas Gums, de 34 anos, estava na cozinha e apresentava ferimentos. Uma investigação da Polícia Civil apura qual teria sido a causa da morte e do incêndio.

De acordo com informações passadas pela Polícia Militar, o corpo do homem tinha um corte na barriga, uma costela exposta e um pulso quebrado. O pedido de socorro veio de um empregado da vítima, que viu a casa pegando fogo por volta das 22h e temeu que Thomas estivesse dentro da residência, que fica na Serra dos Pregos.