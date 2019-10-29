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Investigação

Polícia investiga morte e incêndio em casa de Santa Teresa

Incêndio aconteceu em Santa Teresa, na noite dessa segunda-feira (28); comerciante Thomas Gums foi encontrado carbonizado

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 20:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2019 às 20:52

Incêndio destruiu casa do interior de Santa Teresa

Um homem foi encontrado morto em uma casa que pegou fogo na Zona Rural de Santa Teresa, região Serrana do Estado, durante a noite de segunda-feira (28). O corpo de Thomas Gums, de 34 anos, estava na cozinha e apresentava ferimentos. Uma investigação da Polícia Civil apura qual teria sido a causa da morte e do incêndio.
De acordo com informações passadas pela Polícia Militar, o corpo do homem tinha um corte na barriga, uma costela exposta e um pulso quebrado. O pedido de socorro veio de um empregado da vítima, que viu a casa pegando fogo por volta das 22h e temeu que Thomas estivesse dentro da residência, que fica na Serra dos Pregos.
 > Ventilador pega fogo e causa princípio de incêndio em escola de Linhares
Para ajudar no combate às chamas, os bombeiros voluntários de Santa Maria de Jetibá foram acionados e prestaram apoio à ocorrência. Uma equipe de perícia da PC também foi ao local para dar início às investigações, que seguirá sob responsabilidade da Delegacia de Santa Teresa. Qualquer informação deve registrada pelo Disque-Denúncia (181).

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