Fogo atingiu algumas mesas de sala de aula, em Linhares Crédito: Érika Carvalho/TV Gazeta Norte

Your browser does not support the audio element. Ventilador pega fogo e causa princípio de incêndio em escola de Linhares

Alunos e funcionários de um colégio de Linhares , na Região Norte do Estado, passaram por um susto na manhã desta quarta-feira (23), pouco depois do início da aula. Por volta de 7h40, aconteceu um incêndio no ventilador de uma sala de aula na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Jerônimo Monteiro, no bairro Novo Horizonte.

Segundo a direção da escola, o fogo começou no ventilador e se espalhou para algumas mesas e materiais escolares. Por sorte, a turma não estava na sala, pois era hora da Educação Física.

TV Gazeta Norte que equipes foram ao local, mas um militar que foi levar o filho na escola já tinha conseguido apagar as chamas. O major Lucas Sossai, do Corpo de Bombeiros , contou para aque equipes foram ao local, mas um militar que foi levar o filho na escola já tinha conseguido apagar as chamas.

Na escola estudam crianças de 7 a 11 anos. Os estudantes foram levados para a área externa enquanto o incêndio era controlado.