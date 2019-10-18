Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Combate às chamas

Incêndio atinge reserva de Barra de São Francisco há três dias

Segundo o Corpo de Bombeiros, área equivalente a 100 campos de futebol foi consumida pelas chamas. Defesa Civil Municipal acredita que incêndio seja criminoso

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 12:08

Loreta Fagionato

Loreta Fagionato

Publicado em 

18 out 2019 às 12:08
Incêndio atinge reserva de Mata Atlântica em Barra de São Francisco Crédito: Internauta
Um incêndio de grandes proporções atinge uma reserva de Mata Atlântica em Barra de São Francisco, Região Noroeste do Estado, há três dias. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma área equivalente a 100 campos de futebol foi queimada.
Os Bombeiros informaram que a área atingida fica próxima do bairro Irmãos Fernandes e do loteamento Justinópolis. As chamas chegaram perto das casas do loteamento durante a madrugada desta sexta-feira (18), mas a equipe de combate ao fogo agiu e impediu que o incêndio se alastrasse.

Veja Também

Imóveis continuam interditados após incêndio em loja na Vila Rubim

Dois jovens são assassinados a tiros em Barra de São Francisco

Homem é baleado durante confronto com a PM em Barra de São Francisco

Ainda de acordo com os bombeiros, o fogo começou na terça-feira (15) e foi combatido. Na quarta-feira (16), as chamas voltaram e foram novamente controladas. Nesta quinta-feira (17), o local pegou fogo mais uma vez e ficou fora de controle. Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Municipal e voluntários atuam para apagar as chamas.
O coordenador da Defesa Civil de Barra de São Francisco, Arimatéia de Oliveira, acredita que o incêndio seja criminoso. Apesar das proporções das chamas, ele afirmou que a população não precisa entrar em pânico, pois as equipes atuam para controlar o fogo.
Com informações de Alessandro Bachetti, da TV Gazeta Noroeste. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Barra de São Francisco noroeste
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a Terra mudou em 58 anos: o que revelam as fotos icônicas das missões Apollo 8 e Artemis 2
Trégua no Irã: Trump volta a dizer que não pretende prorrogar cessar-fogo
Mercado livre de energia, ações, investimento, rede elétrica
Crise silenciosa no mercado de energia acende alerta no setor

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados