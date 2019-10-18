Incêndio atinge reserva de Barra de São Francisco há três dias

Um incêndio de grandes proporções atinge uma reserva de Mata Atlântica em Barra de São Francisco, Região Noroeste do Estado, há três dias. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma área equivalente a 100 campos de futebol foi queimada.
Os Bombeiros informaram que a área atingida fica próxima do bairro Irmãos Fernandes e do loteamento Justinópolis. As chamas chegaram perto das casas do loteamento durante a madrugada desta sexta-feira (18), mas a equipe de combate ao fogo agiu e impediu que o incêndio se alastrasse.
Ainda de acordo com os bombeiros, o fogo começou na terça-feira (15) e foi combatido. Na quarta-feira (16), as chamas voltaram e foram novamente controladas. Nesta quinta-feira (17), o local pegou fogo mais uma vez e ficou fora de controle. Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Municipal e voluntários atuam para apagar as chamas.
O coordenador da Defesa Civil de Barra de São Francisco, Arimatéia de Oliveira, acredita que o incêndio seja criminoso. Apesar das proporções das chamas, ele afirmou que a população não precisa entrar em pânico, pois as equipes atuam para controlar o fogo.
Com informações de Alessandro Bachetti, da TV Gazeta Noroeste.