Dois jovens são assassinados a tiros em Barra de São Francisco

Os assassinatos aconteceram em uma casa próximo à escadaria do bairro, por volta de 1 hora. Uma das vítimas é Felipe da Silva Emídio Ferreira, de 15 anos. O outro jovem morto estava sem documentação e foi identificado apenas como Nicolas. Os policiais encontraram um corpo dentro da residência e outro caído, do lado de fora. No local, uma arma foi apreendida, que pode ser de uma das vítimas.