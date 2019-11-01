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Suspeita de curto-circuito

Loja de estofados pega fogo no bairro Santa Inês, em Vila Velha

Três moradores vizinhos tiveram que ser resgatados devido à grande quantidade de fumaça na rua
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2019 às 08:24

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 08:24

Loja foi praticamente tomada pelo fogo, em Santa Inês, Vila Velha Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Uma loja de estofados pegou fogo no bairro Santa Inês, em Vila Velha, no Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (31). Três moradores vizinhos tiveram que ser resgatados devido à grande quantidade de fumaça na rua. A suspeita é de que um curto-circuito possa ter causado as chamas.
O incêndio foi identificado por volta das 20h. Em pouco tempo, a Avenida Rui Braga Ribeiro, a principal do bairro, ficou tomada pela fumaça e precisou ser interditada para o trabalho de combate às chamas.
Os agentes da Guarda Municipal contaram que foram os primeiros a chegar no local. Conseguimos abrir a porta com ajuda de moradores, porém não conseguimos combater o fogo devido à grande quantidade de material inflamável no local, disse o subinspetor Borges.
Dentro da loja, o fogo consumiu praticamente tudo. Pelo menos três caminhões pipa foram usados nos trabalhos.
Loja de reforma de estofados pega fogo em Vila Velha, ES Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Segundo os bombeiros, a loja funciona com reforma de estofados e não tem seguro. Na hora do incêndio, ela já estava fechada.
Só por volta das 22h o incêndio foi totalmente controlado, segundo os bombeiros. Nesta sexta-feira (1º), a Defesa Civil vai fazer uma vistoria no prédio.
Com informações do G1 ES e da TV Gazeta

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