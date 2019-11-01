Loja de estofados pega fogo no bairro Santa Inês, em Vila Velha

Loja foi praticamente tomada pelo fogo, em Santa Inês, Vila Velha Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Uma loja de estofados pegou fogo no bairro Santa Inês, em Vila Velha, no Espírito Santo , na noite desta quinta-feira (31). Três moradores vizinhos tiveram que ser resgatados devido à grande quantidade de fumaça na rua. A suspeita é de que um curto-circuito possa ter causado as chamas.

O incêndio foi identificado por volta das 20h. Em pouco tempo, a Avenida Rui Braga Ribeiro, a principal do bairro, ficou tomada pela fumaça e precisou ser interditada para o trabalho de combate às chamas.

Os agentes da Guarda Municipal contaram que foram os primeiros a chegar no local. Conseguimos abrir a porta com ajuda de moradores, porém não conseguimos combater o fogo devido à grande quantidade de material inflamável no local, disse o subinspetor Borges.

Dentro da loja, o fogo consumiu praticamente tudo. Pelo menos três caminhões pipa foram usados nos trabalhos.

Loja de reforma de estofados pega fogo em Vila Velha, ES Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Segundo os bombeiros, a loja funciona com reforma de estofados e não tem seguro. Na hora do incêndio, ela já estava fechada.

Só por volta das 22h o incêndio foi totalmente controlado, segundo os bombeiros. Nesta sexta-feira (1º), a Defesa Civil vai fazer uma vistoria no prédio.