Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Perigo

Incêndio atinge área de vegetação próxima a casas de Colatina

Fogo começou no final da tarde; moradores do bairro Vila Lenira temem que as chamas cheguem às residências
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 21:18

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 21:18

Fogo assusta moradores do bairro Vila Lenira, em Colatina Crédito: Michel Antônio Martins
Um incêndio que já dura mais de 4h está destruindo uma área de vegetação às margens do Rio Santa Maria, em Colatina, no Noroeste do Estado. Com o leito e as plantas secos os moradores do bairro Vila Lenira temem que o fogo possa atingir as casas. Nas imagens enviadas por internautas de A Gazeta é possível ver o tamanho das chamas.
O fogo começou no final da tarde, na vegetação perto da linha de trem. Depois, ele desceu e pegou uma área de bambuzal. Agora, as chamas subiram e estão na vegetação nativa. Já foram mais de 200 metros queimados, explicou o consultor de vendas Michel Antônio Martins. O nosso medo é passar do galho para as fiações ou para as nossas casas, continuou.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a primeira ligação relacionada a esta ocorrência aconteceu por volta das 16h. No entanto, a equipe ainda não conseguiu ir ao local, porque está combatendo um incêndio na cidade vizinha de São Domingos do Norte. Ao todo, há oito chamados em aberto na 3ª Companhia dos Bombeiros Militares de Colatina.
A Gazeta tentou obter maiores detalhes sobre o incêndio que está sendo atendido no início da noite desta quarta-feira (6), mas não obteve sucesso.

Veja Também

Destruição de mudas gera prejuízo de R$ 3 mil aos cofres de Colatina

Apagão deixa moradores sem energia elétrica no Norte e Noroeste do ES

Linhares registra três incêndios em vegetação neste domingo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados