Incêndio atinge área de vegetação próxima a casas de Colatina

Fogo assusta moradores do bairro Vila Lenira, em Colatina Crédito: Michel Antônio Martins

Um incêndio que já dura mais de 4h está destruindo uma área de vegetação às margens do Rio Santa Maria, em Colatina , no Noroeste do Estado. Com o leito e as plantas secos os moradores do bairro Vila Lenira temem que o fogo possa atingir as casas. Nas imagens enviadas por internautas de A Gazeta é possível ver o tamanho das chamas.

O fogo começou no final da tarde, na vegetação perto da linha de trem. Depois, ele desceu e pegou uma área de bambuzal. Agora, as chamas subiram e estão na vegetação nativa. Já foram mais de 200 metros queimados, explicou o consultor de vendas Michel Antônio Martins. O nosso medo é passar do galho para as fiações ou para as nossas casas, continuou.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a primeira ligação relacionada a esta ocorrência aconteceu por volta das 16h. No entanto, a equipe ainda não conseguiu ir ao local, porque está combatendo um incêndio na cidade vizinha de São Domingos do Norte. Ao todo, há oito chamados em aberto na 3ª Companhia dos Bombeiros Militares de Colatina.