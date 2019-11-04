Linhares registra três incêndios em vegetação neste domingo

Fumaça às margens da Lagoa Juparanã podia ser vista de longe Crédito: Luiz Zardini

Três incêndios simultâneos atingem vegetações do município de Linhares, no Norte do Estado. O principal deles consumiu uma mata próxima à Lagoa Juparanã por mais de sete horas. Neste domingo (3), os Bombeiros também foram acionados para combater chamas em uma fazenda do distrito de Bebedouro e de um terreno na comunidade de Córrego Farias.

De acordo com informações passadas pelo Corpo de Bombeiros, o primeiro incêndio começou às 11h, no bairro Boa Vista, e ainda tentava ser extinto às 17h30. O fogo inicial estava em uma região de pasto, mas, por ação criminosa ou por fagulhas que voaram, ele se estendeu para uma área de mata nativa, às margens da maior lagoa da cidade.

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Durante o trabalho, os agentes precisaram retornar ao 2º batalhão para reabastecer o caminhão-pipa, pelo menos, cinco vezes. Ou seja, cerca de 20 mil litros de água precisaram ser usados no combate. O controle das chamas aconteceu por volta das 16h e a expectativa era de apagar completamente o fogo ainda neste domingo. A área queimada não foi informada.

Caminhão do Corpo de Bombeiros voltava ao local para continuar o combate às chamas Crédito: Luiz Zardini

OS OUTROS DOIS INCÊNDIOS

Enquanto trabalhavam nesta primeira ocorrência, os Bombeiros foram informados de outro incêndio, em uma área verde da comunidade de Córrego Farias. E depois de apenas 21 minutos, às 13h30, uma nova ligação relatou que uma fazenda no distrito de Bebedouro também estava em chamas. Eram três focos para apenas uma equipe.

Consequentemente, nestes dois casos, as pessoas foram orientadas por telefone. Por sorte, elas contaram com o apoio de terceiros, que disponibilizaram caminhões-pipa e ajudaram no combate ao fogo. No final da tarde, ambos os incêndios já estavam controlados, restando apenas pontos quentes. Ninguém ficou ferido.

SOORETAMA: QUARTO INCÊNDIO

Por fim, já às 17h10, mas no município vizinho de Sooretama, mais um incêndio foi registrado: o quarto, deste domingo, na área de atuação do Corpo de Bombeiros do 2º Batalhão. Neste caso, o fogo atingiu uma plantação de eucaliptos no bairro Juncados, e os trabalhadores ainda trabalham para tentar controlar as chamas.

FALTAM EQUIPES?

A 1ª Companhia do 2º Batalhão de Bombeiros Militares, que conta apenas com uma equipe por plantão, é responsável pelo combate de incêndios em três cidades do Norte do Estado: Linhares, Sooretama e Rio Bananal. Ou seja, uma área de aproximadamente 4.700 km², na qual residem mais de 180 mil pessoas.