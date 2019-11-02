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Abastecimento comprometido

Incêndio em bomba de captação deixa população de Sooretama sem água

A prefeitura municipal fala em ato criminoso; A Polícia Civil esteve no local e já investiga o caso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2019 às 22:22

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 22:22

Investigadores e peritos da Polícia Civil estiveram no local e analisaram as circunstâncias do fato. O laudo que vai apontar as causas do incêndio fica pronto em 30 dias. Crédito: Prefeitura de Sooretama / Divulgação
Quase 30 mil pessoas estão sem água desde a noite desta quinta-feira (31), em Sooretama, na região Norte do Estado. Um incêndio em uma bomba que faz a captação da água na lagoa Juparanã, paralisou o abastecimento em todo o município. A prefeitura da cidade suspeita de ato criminoso.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado na manhã desta sexta-feira (1º) na 16ª Delegacia Regional de Linhares, por volta das 23h, um funcionário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) da cidade ligou a bomba que faz a captação da água para encher os reservatórios. O funcionário ouviu um estouro no local onde fica as bombas e na sequência um incêndio começou. O fogo atingiu a rede elétrica e queimou parte de uma área de pasto próximo a casa de máquinas.
Segundo a prefeitura, a ação pode ter sido criminosa, já que o equipamento passou por revisão em janeiro deste ano e nunca apresentou nenhum problema técnico. Para diminuir o impacto da falta de água, a prefeitura irá abastecer as residências com carros pipa e com poços artesianos ligados direto na rede enquanto providencia a instalação de uma bomba reserva.
Em nota, a Polícia Civil explicou que até o momento, não é possível afirmar que se trata de prática criminosa. Apenas após a conclusão da análise pericial será possível dar mais detalhes. O prazo para a conclusão do laudo é de 30 dias.
Ainda segundo a polícia, o delegado responsável pelo caso já iniciou as diligências cabíveis. Uma equipe, formada por investigadores e peritos, esteve no local e analisou as circunstâncias do fato. O caso seguirá sob investigação na Delegacia de Polícia de Sooretama.

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