Rio seca e abastecimento de água fica comprometido em Rio Bananal

Situação atual do rio que abastece a cidade de Rio Bananal, no Norte do ES. Com o baixo volume de água, o abastecimento fica comprometido na cidade Crédito: Divulgação

A situação voltou a ficar crítica em Rio Bananal , na região Norte do Espírito Santo. Com a seca do rio que leva o nome da cidade, o abastecimento de água para a população está comprometido. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto, responsável pelo fornecimento do recurso no município, ainda não adotou o racionamento, mas a orientação é que os moradores economizem.

Em entrevista à A Gazeta, o diretor do SAAE de Rio Bananal, Sidnei Saiter, disse que a quantidade de água armazenada dentro da autarquia garante o abastecimento para os próximos dias. “O Rio que abastece nossa cidade secou, não corre mais água. Nós temos um reservatório no SAAE que já caiu meio metro abaixo do nível considerado normal. O que temos dá para abastecer a cidade pelo período de 15 a 30 dias”, explica.

SAAE. Se precisarmos usar esse reservatório, a água disponível nele consegue abastecer a cidade por aproximadamente 3 a 4 meses. É torcer para chover”, ressalta. Segundo ele, caso seja necessário, o município dispõe de outro reservatório, um pouco mais afastado da sede, mas que pode garantir o fornecimento de água por alguns meses. “Nós temos um reservatório no interior do município, são 7 quilômetros de água canalizada de lá até aqui no. Se precisarmos usar esse reservatório, a água disponível nele consegue abastecer a cidade por aproximadamente 3 a 4 meses. É torcer para chover”, ressalta.

Sidnei explica que medidas pensadas em 2017, quando o município enfrentou outra crise hídrica poderiam ter evitado a situação atual caso tivessem sido executadas. “É uma situação complicada. A gente tenta fazer várias coisas, planejaram fazer represas, muitas ideias e daí começou a chover e isso tudo foi deixado de lado. Hoje estamos em uma situação difícil. Estamos construindo barragens de urgência, ações que pensamos em fazer agora. Em 2017 foi pensado várias coisas, mas poucas foram realizadas. Estamos também com um processo de licitação em andamento para estudo de captação de água da Lagoa Juparanã, que fica a 20km de Rio Bananal, isso poderá resolver esse problema no futuro”, pontuou.

MEDIDAS DE EMERGÊNCIA

O município de Rio Bananal realizou obras de terraplanagem onde retirou diversos caminhões de terra do reservatório, aumentando assim a capacidade de acúmulo de água. Uma barragem de urgência será construída no distrito de São Jorge Tiradentes, além da realização da limpeza de uma barragem já construída no Córrego São João.

IRRIGAÇÃO

A cidade possui inúmeras propriedades de plantação de café e, por isso, a orientação para os produtores é economizar e fazer a irrigação de forma consciente para que o SAAE possa dividir a água para abastecer as residências e também as lavouras.