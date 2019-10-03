Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crise hídrica

Seca causa prejuízos em propriedades rurais de Cachoeiro

Em algumas regiões, animais estão morrendo com a falta de água

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 15:52

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

03 out 2019 às 15:52
Seca causa prejuízos em propriedade rurais de Cachoeiro Crédito: TV Gazeta Sul
A quantidade de chuvas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, não tem sido suficiente para alguns produtores rurais que tiram o sustento para a família das plantações e da criação de animais. Em algumas localidades, o abastecimento de água está sendo feito com caminhão-pipa.
Seca causa prejuízos em propriedade rurais de Cachoeiro Crédito: TV Gazeta Sul
Na região de Monte Líbano, o produtor rural Sebastião Santana trabalha com a plantação de mandioca e conta como é a dificuldade da falta de água na comunidade. “O problema todo é que a gente planta e não tem água para regar. Não tem como a gente plantar com essa dificuldade de água. Aqui, já tem uns três meses que nós não temos água.”
> Colatina registra 70% menos chuva em relação ao ano passado
Na comunidade de Cocuí, a seca rigorosa tem causado prejuízos à produtora rural Therezinha Estevão, que precisa andar mais de três quilômetros para pegar água. “Vou longe buscar um litro d’água. Encho aqueles galões de 20 litros e vou me virando. A roupa eu lavo na casa de quem tem água. Os meus bichos estavam ficando desnutridos pela falta água e de alimentação, e eu precisei vender.”
Seca causa prejuízos em propriedade rurais de Cachoeiro Crédito: TV Gazeta Sul
Os moradores da localidade de São Simão precisam do abastecimento de água com caminhão-pipa para manter os animais nas propriedades. “Minha cunhada já perdeu dois animais, e vai morrer mais, porque estão muito magros. Meu marido que tem pouquinhas vacas está aguentando, mas está difícil pra gente”, contou a Zilda Seccin.
“Um problema hoje é com a água do gado, antes a prefeitura entregava na segunda e na quinta-feira, agora passou para segunda ou quinta, ou dia nenhum, e acaba ficando para outra semana, mas o gado bebe 40 litros por dia cada animal”, completou o produtor rural Antônio Carlos Zanivan.
A prefeitura de Cachoeiro informou que só é possível atender os produtores com o caminhão-pipa uma vez por semana, independente do tamanho do reservatório que eles tenham na propriedade. Disse ainda que não deixa passar uma semana sem atendimento e que, atualmente, 30 propriedades são atendidas em todo município.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

água Cachoeiro de Itapemirim ES Sul Agronegócio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar
Senado Flávio Bolsonaro
Flávio planeja reajustar aposentadorias e despesas com saúde e educação só pela inflação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados