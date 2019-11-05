Destruição de mudas gera prejuízo de R$ 3 mil aos cofres de Colatina

Árvores fariam sombra no gramado da área verde da Avenida Beira Rio Crédito: Divulgação

Bastou uma madrugada para vândalos gerarem um prejuízo aos cofres públicos de Colatina, no Noroeste do Estado. No último domingo (3), todas as 12 mudas de ipês da área verde da Avenida Senador Moacyr Dalla foram arrancadas e tiveram as grades de proteção destruídas. Para fazer os reparos no local a prefeitura terá que desembolsar R$ 3 mil.

As árvores haviam sido plantadas em agosto deste ano e fazem parte de um projeto de revitalização do espaço, que fica às margens do Rio Doce. Infelizmente, nenhuma das plantas poderá ser aproveitada. Já em relação às proteções, veremos o que dá para salvar, afirmou, em nota, o Serviço Colatinense de Meio Ambiente de Saneamento Ambiental (Sanear).

Vandalismo destruiu árvores da Av. Beira Rio

Revoltado com a situação, o prefeito Sérgio Meneguelli gravou um vídeo no qual pediu a conscientização da sociedade. O que fizeram aqui é uma espécie de corrupção, porque roubaram o dinheiro que seria usado em outros benefícios. Seja consciente, pense nas gerações futuras e denuncie quem pratica vandalismo, afirmou.

CÂMARAS PODEM SER INSTALADAS

Para evitar que outros casos como este aconteçam e ajudar na identificação dos vândalos, bem como aumentar a segurança da região, a Prefeitura de Colatina informou que está estudando a instalação de câmeras de vigilância em toda a extensão da Avenida Senador Moacyr Dalla e da Avenida José Zoauin.

VANDALISMO É CRIME