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Norte do ES

Idoso é encontrado morto em banheiro após brigar com a família em Jaguaré

Segundo a família, homem tinha histórico de confusões com a esposa quando fazia uso de bebida alcoólica e apresentava quadro de depressão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2019 às 14:03

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 14:03

Delegacia de Polícia de Jaguaré, onde o caso foi registrado Crédito: Divulgação
Uma discussão em família terminou em tragédia no município de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, neste domingo (08), em uma casa próxima ao Parque de Exposições do município. Um jovem de 18 anos disse à Polícia Militar que, à noite, chegou na residência dos avós da namorada, de 20 anos, no Bairro Bela Vista II, e encontrou o casal discutindo. O homem, de 69 anos, se encontrava bastante agressivo e portava uma faca. Desesperada com a cena, a neta tentou intervir e tirar o objeto das mãos do avô e acabou ferida com um corte na mão.

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Ela foi levada pelo namorado e pela avó para o hospital do município. Já o avô ficou sozinho no imóvel. O namorado ficou preocupado com a situação do idoso e decidiu ligar para um amigo, de 42 anos, para ir até a casa ver se o homem havia se acalmado.

CORPO NO BANHEIRO

O amigo foi ao local por volta das 23h36 e observou que a porta da casa estava entreaberta. Ele entrou no imóvel e notou que idoso havia se trancado no banheiro. O rapaz chamou mais de uma vez pelo idoso, mas não obteve resposta. Ao olhar pela báscula, viu a vítima caída no chão com bastante sangue em volta do corpo. Ele arrombou a porta e, vendo a gravidade da situação, acionou a equipe de socorro municipal, mas o homem já estava morto.
Polícia Militar foi ao local e notou que a vítima apresentava um corte profundo do lado esquerdo do pescoço e que, provavelmente,  havia praticado suicídio. A faca estava ao lado do corpo. 

DEPRESSÃO

À Polícia, familiares informaram que o idoso era uma pessoa tranquila, mas quando ingeria bebida alcoólica ficava bastante agressivo e demonstrava ciúmes da esposa. De acordo com a PM, a família também revelou que a vítima vinha sofrendo com problemas de depressão e que, quando bebia, falava em cometer suicídio.
Após ouvir os relatos das testemunhas, a Polícia Militar acionou a perícia que foi ao local e encaminhou o corpo para o Serviço Médico legal de Linhares.

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