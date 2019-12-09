Idoso é encontrado morto em banheiro após brigar com a família em Jaguaré

Delegacia de Polícia de Jaguaré, onde o caso foi registrado Crédito: Divulgação

Uma discussão em família terminou em tragédia no município de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo , neste domingo (08), em uma casa próxima ao Parque de Exposições do município. Um jovem de 18 anos disse à Polícia Militar que, à noite, chegou na residência dos avós da namorada, de 20 anos, no Bairro Bela Vista II, e encontrou o casal discutindo. O homem, de 69 anos, se encontrava bastante agressivo e portava uma faca. Desesperada com a cena, a neta tentou intervir e tirar o objeto das mãos do avô e acabou ferida com um corte na mão.

Ela foi levada pelo namorado e pela avó para o hospital do município. Já o avô ficou sozinho no imóvel. O namorado ficou preocupado com a situação do idoso e decidiu ligar para um amigo, de 42 anos, para ir até a casa ver se o homem havia se acalmado.

CORPO NO BANHEIRO

O amigo foi ao local por volta das 23h36 e observou que a porta da casa estava entreaberta. Ele entrou no imóvel e notou que idoso havia se trancado no banheiro. O rapaz chamou mais de uma vez pelo idoso, mas não obteve resposta. Ao olhar pela báscula, viu a vítima caída no chão com bastante sangue em volta do corpo. Ele arrombou a porta e, vendo a gravidade da situação, acionou a equipe de socorro municipal, mas o homem já estava morto.

Polícia Militar foi ao local e notou que a vítima apresentava um corte profundo do lado esquerdo do pescoço e que, provavelmente, havia praticado suicídio. A faca estava ao lado do corpo.

DEPRESSÃO

À Polícia, familiares informaram que o idoso era uma pessoa tranquila, mas quando ingeria bebida alcoólica ficava bastante agressivo e demonstrava ciúmes da esposa. De acordo com a PM, a família também revelou que a vítima vinha sofrendo com problemas de depressão e que, quando bebia, falava em cometer suicídio.