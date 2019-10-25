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Família é amarrada em mais um assalto a propriedade em Jaguaré

Crimes como esses são recorrentes na região.  Até o momento ninguém foi preso

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 13:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2019 às 13:12
Delegacia de Polícia de Jaguaré Crédito: Divulgação
Mais um caso de violência foi registrado na zona rural de Jaguaré, na Região Norte do Estado. O crime aconteceu por volta das 2h da madrugada desta sexta-feira (25), na comunidade de Nossa Senhora de Fátima.
Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram rendidas quando estavam chegando na residência. Os criminosos estavam armados e escondidos nos fundos da casa. Durante a ação, os assaltantes amarraram o casal e questionaram sobre quantos veículos eles possuíam.
Os criminosos ainda esperaram até o pai de uma das vítimas chegar em outra residência perto para tentar assaltá-lo. Enquanto aguardavam, os indivíduos reviraram toda a casa e recolheram diversas joias.
Assim que o pai de uma das vítimas chegou, ele também foi rendido e colocado junto com o casal. Os assaltantes vasculharam a residência e levaram três aparelhos de televisão e aproximadamente R$ 200. As vítimas foram trancadas dentro da casa e os assaltantes fugiram do local levando os objetos, documentos pessoais e cartões bancários, além dos dois veículos da família. Segundo a PM, até o momento nenhum suspeito foi preso.
Em nota, a Polícia Civil informou que orienta que as vítimas desse tipo de caso para que registrem a ocorrência em qualquer delegacia, para que os suspeitos sejam identificados e punidos. A população pode contribuir para o trabalho da polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.

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