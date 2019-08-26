Bandidos armados e encapuzados causaram pânico a mais uma família na zona rural de Jaguaré, Região Norte do Estado. Desta vez, o crime aconteceu na localidade de João Bosco, na noite deste domingo (25).
Segundo informações da Polícia Militar, dois suspeitos armados com um revólver arrombaram a porta da frente da residência e anunciaram o assalto.
Os criminosos usavam tocas na cabeça e renderam todos da família. Foram roubados um veículo Toyota Corolla de cor bege, três relógios e três alianças de ouro.
Ainda de acordo com a PM, os suspeitos fugiram logo após o assalto com o carro roubado. Eles teriam sido acompanhados por outro automóvel, que esperava do lado de fora da casa enquanto ocorria o roubo.
Os policiais realizaram buscas na região, mas os acusados não foram localizados.
Bandidos armados rendem família e roubam carro em Jaguaré
INVESTIGAÇÕES
Questionada se uma quadrilha especializada atua na zona rural de Jaguaré, a Polícia Civil respondeu, em nota, que investiga a possível participação de suspeitos de outros Estados, com o auxílio de criminosos locais. O assalto deste domingo é investigado pela Delegacia de Polícia do município e, até o momento, nenhum acusado foi detido.