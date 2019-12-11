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Crueldade

Idosa de 71 anos morre após ser agredida no interior do ES

Ela foi encontrada muito ferida, no sábado (7), na casa onde morada, em Águia Branca, e estava internada desde então. A polícia investiga a hipótese de latrocínio, mas ninguém foi detido ainda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 19:13

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 19:13

Segundo a família a idosa morava sozinha e só foi encontrada um dia após o crime Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Uma idosa de 71 anos morreu nesta terça-feira (10) após ficar quatro dias internada em um hospital em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Dona Dalvina Arlete Gripa foi encontrada muito ferida pela família no sábado (7), na casa onde morada, em Águia Branca. A polícia investiga a hipótese de latrocínio, mas ninguém foi detido ainda.
A idosa morava sozinha em uma casa na localidade de Córrego Bela Vista, que fica a aproximadamente 2 km do Centro de Águia Branca. A família acredita que a residência foi invadida por criminosos na sexta-feira (6), mas todos só ficaram sabendo no dia seguinte, quando foram à casa dela.
Dona Dalvina foi socorrida e levada para o hospital em São Mateus, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta terça. O corpo dela foi enterrado na manhã desta quarta-feira (11), em Águia Branca.
A Polícia Civil informou que Dona Dalvina tinha muitos ferimentos na cabeça, mas disse o que foi usado para bater na idosa.

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INVESTIGAÇÃO

A principal hipótese investigada é a de latrocínio - roubo seguido de morte - porque a família percebeu que cartões de crédito e outros pertences pessoas de dona Dalvina foram levados. A polícia disse que já tem alguns nomes de suspeitos, mas que não pode informar mais detalhes para não atrapalhar as investigações.
*Com informações de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta

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