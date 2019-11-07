Idosa é encontrada morta dentro de casa em Colatina

Casa onde idosa foi encontrada fica na Rua José Dias Ferreira, em Colatina Crédito: Larissa Avilez

Uma idosa de 61 anos foi encontrada morta e amarrada dentro da casa onde morava, no bairro Perpétuo Socorro, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . O corpo de Linete Fortunato da Silva estava na cozinha da residência e foi achado por vizinhos, no final da manhã desta quinta-feira (7).

Para Zélia Lúcia Fortunato, a irmã foi vítima de um latrocínio. "Ela morava sozinha e tinha recebido a aposentadoria ontem. Ela também costumava guardar dinheiro em baixo do colchão. Na minha cabeça, a pessoa que fez isso entrou na casa para roubá-la", contou.

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Ainda de acordo com a irmã mais nova, a desconfiança de que algo poderia ter acontecido veio dos vizinhos, que não viram a vítima sair de casa. "Ela ia todo dia tomar insulina no postinho de saúde do bairro e hoje não foi. Por isso, os vizinhos entraram na residência", disse.

PESSOA QUERIDA

Chocados com o crime, os vizinhos não entendem o motivo de tamanha crueldade. "Ela era uma das moradoras mais antigas do bairro. Sempre ficava na calçada e conversava com a gente. Estou muito triste, gostava muito dela", relembrou a atendente Marli Nascimento, entre lágrimas.

Atendente Marli Nascimento, vizinha da idosa Crédito: Larissa Avilez

A INVESTIGAÇÃO

Apesar da suspeita da família, o delegado plantonista Ricardo Barbosa não confirmou se tratar de um latrocínio. "Foi achado um valor considerável dentro da casa. Não sabemos se os criminosos não encontraram o dinheiro ou se tentaram controlar a cena com o intuito de nos confundir", revelou.

Ainda de acordo com o delegado, a vítima teria sido vista, com vida, pela última vez, por volta das 16h dessa quarta-feira (6). "O cheiro era característico de mortes que aconteceram há mais de 7h, mas como o calor é muito forte e pode acelerar o processo de decomposição, não temos como garantir quando aconteceu o crime", explicou.

RECLAMAÇÃO: FALTA SEGURANÇA

Uma das vizinhas da vítima, a autônoma Cláudia Ribeiro deu voz à insatisfação de vários moradores do bairro Perpétuo Socorro. "Aqui, de noite, fica muito escuro e a rua fica deserta. Antigamente, a polícia também passava por aqui com mais frequência. Hoje em em dia, quase não vemos. Temos medo", disse.

A RESPOSTA DAS AUTORIDADES

Por meio de nota, a Prefeitura de Colatina garantiu que todas as vias do bairro são iluminadas, mas que enviará uma equipe na Rua José Dias Ferreira para avalia a situação e tomar as devidas providências. Já em relação à segurança, a administração afirmou que o município é um dos que tem menores índices de homicídios e roubo da região.