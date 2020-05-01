Homem é morto por PM após agredir a avó e quebrar tijolo na cabeça da tia

Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira

Um homem de 31 anos morreu após ser atingindo por um disparo de um policial militar. A PM foi acionada após o suspeito agredir a avó, de 90 anos, e a tia dele, 60 anos, na tarde de quinta-feira (30), em Linhares , Norte do Estado. O acusado chegou a quebrar um tijolo na cabeça da tia.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe de policiais foi até a casa onde moram as vítimas e identificaram o suspeito, de 31 anos. Ele quebrou objetos dentro de casa e bateu na avó que tentou impedi-lo. A tia interviu na situação e foi atingida por um tijolo na cabeça, além de chutes pelo corpo depois que caiu no chão.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para levar a idosa de 90 anos e a tia do acusado para o hospital. A avó teve o braço esquerdo quebrado e precisou ser imobilizado. Já a tia precisou permanecer internada por causa das lesões graves.

DETENÇÃO

Ao receber voz de prisão, o suspeito disse estar armado e correu para o interior da residência e voltou armado com duas facas e fez ameaças contra os policiais.

Ele chegou a tentar golpar um dos militares que atendiam à ocorrência, momento em que um dos policiais fez um disparo de contenção. Os próprios PMs socorreram o suspeito para o Hospital Geral de Linhares, onde ele recebeu atendimento médico. Com ele foi apreendido também uma pistola calibre .40 e mais uma faca na cintura.

De acordo com a Polícia Civil, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Em nota, a PM informou que todo procedimento desta natureza, confronto com policial militar gera um inquérito policial militar, onde se investiga o que ocorreu.

Em nota, a PM afirmou que "o policial militar conseguiu proteger a sociedade e fazer com que a agressão a cidadã fosse interrompida".