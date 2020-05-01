Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Norte
  • Homem é morto por PM após agredir a avó e quebrar tijolo na cabeça da tia
Linhares

Homem é morto por PM após agredir a avó e quebrar tijolo na cabeça da tia

O  suspeito agrediu as familiares e ameaçou os policiais militares com facas antes de ser baleado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2020 às 18:04

Publicado em 01 de Maio de 2020 às 18:04

Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Viaturas da Polícia Militar do ES  Crédito: Fernando Madeira
Um homem de 31 anos morreu após ser atingindo por um disparo de um policial militar.  A PM foi acionada após o suspeito agredir a avó, de 90 anos, e a tia dele, 60 anos, na tarde de quinta-feira (30), em Linhares, Norte do Estado.  O acusado chegou a quebrar um tijolo na cabeça da tia. 
De acordo com a Polícia Militar,  uma equipe de policiais foi até a casa onde moram as vítimas e identificaram o suspeito, de 31 anos. Ele quebrou objetos dentro de casa e bateu na avó que tentou impedi-lo. A tia  interviu na situação  e foi atingida por um tijolo na cabeça, além de chutes pelo corpo depois que  caiu no chão. 
O Corpo de Bombeiros foi chamado para levar a  idosa de 90 anos e a tia do acusado para o hospital.  A avó teve o braço esquerdo quebrado e precisou ser imobilizado.  Já a tia precisou permanecer internada por causa das lesões graves. 

DETENÇÃO

Ao receber voz de prisão, o suspeito disse estar armado e correu para o interior da residência e voltou armado com duas facas e fez ameaças contra os policiais.  
Ele chegou a tentar golpar um dos militares que atendiam à ocorrência, momento em que um dos policiais fez um disparo de contenção. Os próprios PMs socorreram o suspeito para o Hospital Geral de Linhares, onde ele recebeu atendimento médico.  Com ele foi apreendido também uma pistola calibre .40 e mais uma faca na cintura. 
De acordo com a Polícia Civil, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Em nota, a PM informou que todo procedimento desta natureza, confronto com policial militar gera um inquérito policial militar, onde se investiga o que ocorreu. 
Em nota, a PM afirmou que "o policial militar conseguiu proteger a sociedade e fazer com que a agressão a cidadã fosse interrompida".
O homem já possui passagem pela polícia e estava em liberdade condicional.  O caso foi entregue na Delegacia Regional de Linhares.

Veja Também

Linhares tem caso confirmado de grávida com Covid-19

Central de ambulâncias de Linhares recebe em média 20 trotes por dia

Violência contra a mulher: para além das estatísticas e das leis

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cachoeiro tem hotéis lotados e faz ajustes finais para show de Roberto Carlos
Após sucesso de Rembrandt no Palácio Anchieta, exposição será prorrogada até maio
Exposição de Rembrandt é prorrogada até maio após atrair 29 mil visitantes no ES
Imagem de destaque
Conheça 5 tipos de maquiagens com ótima qualidade e custo-benefício

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados