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Durante festa

Homem é morto com tiro no rosto dentro de bar em São Mateus

A vítima estava curtindo uma festa quando foi assassinada. Até a manhã desta segunda-feira (13), nenhum suspeito havia sido preso

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 11:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 11:04
O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares Crédito: Brunela Alves
Homem é morto com tiro no rosto dentro de bar em São Mateus
A violência na Região Norte do Espírito Santo continua assustando os moradores. Na madrugada desta segunda-feira (13), um homem foi assassinado com um tiro no rosto quando estava em uma festa realizada em um bar, no bairro Litorâneo, em São Mateus.
De acordo com a Polícia Militar, o homem foi identificado como Phillipe Rodrigues, de 30 anos. Testemunhas relataram à polícia que a vítima estava dentro do bar curtindo a festa quando foi surpreendida pelo suspeito que efetuou o disparo.
Assim que os militares chegaram ao local e confirmaram a morte da vítima, a perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou que Phillipe foi atingido por um único disparo de arma de fogo na região do rosto, próximo à boca. O corpo dele foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

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A Polícia Militar realizou buscas na região, mas nenhum suspeito havia sido localizado até a manhã desta segunda-feira (13). Em nota, a Polícia Civil informou que "até o momento nenhum suspeito foi detido e o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus".
A polícia conta com a ajuda da população fornecendo informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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