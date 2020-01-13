O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares Crédito: Brunela Alves

Your browser does not support the audio element. Homem é morto com tiro no rosto dentro de bar em São Mateus

A violência na Região Norte do Espírito Santo continua assustando os moradores. Na madrugada desta segunda-feira (13), um homem foi assassinado com um tiro no rosto quando estava em uma festa realizada em um bar, no bairro Litorâneo, em São Mateus.

De acordo com a Polícia Militar, o homem foi identificado como Phillipe Rodrigues, de 30 anos. Testemunhas relataram à polícia que a vítima estava dentro do bar curtindo a festa quando foi surpreendida pelo suspeito que efetuou o disparo.

Assim que os militares chegaram ao local e confirmaram a morte da vítima, a perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou que Phillipe foi atingido por um único disparo de arma de fogo na região do rosto, próximo à boca. O corpo dele foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

A Polícia Militar realizou buscas na região, mas nenhum suspeito havia sido localizado até a manhã desta segunda-feira (13). Em nota, a Polícia Civil informou que "até o momento nenhum suspeito foi detido e o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus".