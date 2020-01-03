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Visitante de São Paulo

Criminosos roubam bar e levam caminhonete de turista em São Mateus

O roubo foi na noite desta quinta-feira (2) no bairro Liberdade. A vítima disse à polícia que todos os pertences da família estavam no carro e que tudo foi levado

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 14:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 14:32
A Polícia Civil orienta que as vítimas registrem a ocorrência em qualquer delegacia para que o caso seja investigado Crédito: Arquivo
Um turista de São Paulo que visitava familiares em São Mateus, no Norte do Estado, ficou no prejuízo após ter a caminhonete roubada durante um assalto a um bar, no bairro Liberdade. O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (2). Até o momento, nenhum suspeito foi preso.
Segundo informações da Polícia Militar, três homens entraram no estabelecimento e pediram uma carteira de cigarro. No momento que o atendente foi pegar o produto, o assalto foi anunciado. Os criminosos amarraram a vítima e recolheram objetos de valor que estavam no interior do bar.
De acordo com a ocorrência, foram levados uma televisão, um ventilador, quatro celulares e R$ 1,5 mil. Quando estavam deixando o local, os criminosos questionaram o atendente sobre a caminhonete, uma S10, que estava estacionada na frente do bar. A vítima disse que o carro pertence a um familiar que é de São Paulo e estava passando alguns dias na cidade. Os assaltantes encontraram a chave do veículo que foi levado por um dos criminosos. Os outros dois seguiram em um Voyage.

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Após deixarem o bar, familiares da vítima chegaram ao local e desamarraram o atendente. A Polícia Militar foi acionada e esteve no estabelecimento. Segundo o proprietário, a caminhonete estava estacionada na frente do bar porque a família retornaria na madrugada desta sexta-feira (3) para São Paulo. A vítima disse ainda que todos os pertences da família estavam no carro e que tudo foi levado. Os militares realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.
Em nota, a Polícia Civil orientou que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, munidas de todo material que comprove o crime e que auxilie a polícia no trabalho de investigação.
A população também pode contribuir para o trabalho da polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.

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