Criminosos roubam bar e levam caminhonete de turista em São Mateus

A Polícia Civil orienta que as vítimas registrem a ocorrência em qualquer delegacia para que o caso seja investigado Crédito: Arquivo

Um turista de São Paulo que visitava familiares em São Mateus , no Norte do Estado, ficou no prejuízo após ter a caminhonete roubada durante um assalto a um bar, no bairro Liberdade. O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (2). Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Segundo informações da Polícia Militar, três homens entraram no estabelecimento e pediram uma carteira de cigarro. No momento que o atendente foi pegar o produto, o assalto foi anunciado. Os criminosos amarraram a vítima e recolheram objetos de valor que estavam no interior do bar.

De acordo com a ocorrência, foram levados uma televisão, um ventilador, quatro celulares e R$ 1,5 mil. Quando estavam deixando o local, os criminosos questionaram o atendente sobre a caminhonete, uma S10, que estava estacionada na frente do bar. A vítima disse que o carro pertence a um familiar que é de São Paulo e estava passando alguns dias na cidade. Os assaltantes encontraram a chave do veículo que foi levado por um dos criminosos. Os outros dois seguiram em um Voyage.

Após deixarem o bar, familiares da vítima chegaram ao local e desamarraram o atendente. A Polícia Militar foi acionada e esteve no estabelecimento. Segundo o proprietário, a caminhonete estava estacionada na frente do bar porque a família retornaria na madrugada desta sexta-feira (3) para São Paulo. A vítima disse ainda que todos os pertences da família estavam no carro e que tudo foi levado. Os militares realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

Em nota, a Polícia Civil orientou que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, munidas de todo material que comprove o crime e que auxilie a polícia no trabalho de investigação.