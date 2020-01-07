Os suspeitos de 23 e 34 anos foram ouvidos pelo delegado e autuados em flagrante delito por homicídio Crédito: Leonardo Goliver

Your browser does not support the audio element. Homem é assassinado a pedradas em avenida de Linhares

Um homem foi morto a pedradas em Linhares, na região Norte do Estado, na madrugada desta terça-feira (7). O crime aconteceu por volta de 1h40, na Avenida Cerejeiras, no bairro Planalto. Dois homens foram presos suspeitos de cometerem o homicídio.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi ao local após receber a denúncia de que uma pessoa estaria sendo agredida a pedradas por dois homens. Ao chegar no endereço, a vítima foi encontrada já sem sinais vitais. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde aguarda para ser liberado pela família. A vítima ainda não havia sido identificada até o final da manhã desta terça-feira (7),

SUSPEITOS SÃO PRESOS

Logo após o crime, militares realizaram buscas na região e encontraram dois homens apontados como autores do homicídio. Os suspeitos foram revistados, mas nada de ilícito foi encontrado com eles.

No entanto, segundo a PM, um dos homens acabou confessando ter desferido os golpes com as pedras contra a cabeça da vítima e disse que o primo o ajudou a cometer o crime. Segundo o detido, ele agiu motivado por força emocional após flagrar a vítima praticando furtos pelo bairro. Eles foram levados para a 16ª Delegacia Regional de Linhares.