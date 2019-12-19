Homem é flagrado abusando sexualmente de criança de 4 anos, em Linhares

O suspeito de 58 anos foi preso em flagrante e levado para a Delegacia Regional de Linhares Crédito: Leonardo Goliver

Um homem de 58 anos foi preso em flagrante após abusar sexualmente de uma criança de 4 anos. O crime aconteceu nesta terça-feira (17), em Linhares , na região Norte do Estado. Foi a mãe da criança que viu os abusos e chamou a polícia.

Ontem a mãe acabou deixando a criança perto desse senhor e, enquanto ela entrou em casa e retornou, ela flagrou esse elemento cometendo atos libidinosos contra sua filha. Ela chamou a polícia que prendeu o suspeito em flagrante, explicou o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares. A mãe e a filha moram em uma casa que fica ao lado da residência do suspeito.

Ao delegado, a mãe da criança disse que se assustou quando viu a cena e procurou ajuda logo em seguida. Ela se desesperou por conta da cena que viu. Imediatamente ligou para o 190, a Polícia Militar atendeu a ocorrência com muita rapidez e conseguiu conduzir esse sujeito para a Delegacia de Linhares onde foi lavrado o flagrante, ressaltou Fabrício.