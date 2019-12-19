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Estupro de vulnerável

Homem é flagrado abusando sexualmente de criança de 4 anos, em Linhares

A mãe da criança foi quem flagrou os abusos; O suspeito de 58 anos foi preso logo após o crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2019 às 22:31

Publicado em 18 de Dezembro de 2019 às 22:31

O suspeito de 58 anos foi preso em flagrante e levado para a Delegacia Regional de Linhares Crédito: Leonardo Goliver
Um homem de 58 anos foi preso em flagrante após abusar sexualmente de uma criança de 4 anos. O crime aconteceu nesta terça-feira (17), em Linhares, na região Norte do Estado. Foi a mãe da criança que viu os abusos e chamou a polícia.
Ontem a mãe acabou deixando a criança perto desse senhor e, enquanto ela entrou em casa e retornou, ela flagrou esse elemento cometendo atos libidinosos contra sua filha. Ela chamou a polícia que prendeu o suspeito em flagrante, explicou o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares. A mãe e a filha moram em uma casa que fica ao lado da residência do suspeito.
Ao delegado, a mãe da criança disse que se assustou quando viu a cena e procurou ajuda logo em seguida. Ela se desesperou por conta da cena que viu. Imediatamente ligou para o 190, a Polícia Militar atendeu a ocorrência com muita rapidez e conseguiu conduzir esse sujeito para a Delegacia de Linhares onde foi lavrado o flagrante, ressaltou Fabrício.
Segundo Lucindo, o suspeito foi ouvido na delegacia e transferido para o sistema prisional. Ele foi preso em flagrante por estupro de vulnerável, nós vamos encaminhá-lo para Xuri, em Vila Velha, que é onde ficam os presos que cometem crimes sexuais e ele pode pagar uma pena de 8 a 15 anos de prisão, finalizou.

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