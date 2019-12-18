Acusado de matar ex-mulher em Linhares é condenado a 18 anos de prisão

Marcilene foi morta por Nestor no ano de 2006, em Linhares; o crime chocou a cidade Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Nestor Ribeiro Dantas, conhecido como "Cigano", foi condenado a 18 anos e 9 meses de prisão em regime fechado pelo assassinato da ex-mulher Marcilene Cussuol. O julgamento era esperado há mais de 13 anos. Ao analisar o processo, o conselho de sentença entendeu que o homicídio foi praticado por motivo fútil.

Marcilene foi morta com dois tiros na cabeça, dentro de um carro, no bairro Três Barras, em Linhares, em 2006. O crime chocou a cidade. A vítima tinha 24 anos na época do crime e era uma professora conhecida e querida. De acordo com o Ministério Público do Estado (MPES), "Cigano" teria matado a ex-mulher porque não aceitava o fim do relacionamento. Ele chegou a ser preso, mas conseguiu na Justiça o direito de responder pelo crime em liberdade. Desde então, o julgamento foi marcado e adiado por três vezes

Nesta terça-feira, dia 17 de dezembro de 2019, após cerca de oito horas de julgamento, o júri sentenciou Nestor Ribeiro Dantas a cumprir 18 anos de prisão em regime fechado. Na mesma sentença, o juiz expediu o mandado de prisão preventiva do acusado, que pode recorrer da decisão.

Apesar de ser réu no processo, Nestor não participou do julgamento nesta terça-feira. Ele foi representado apenas pelo advogado Homero Mafra, que deixou o Fórum Desembargador Mendes Wanderley sem comentar a sentença.

Após a condenação, o juiz determinou a prisão preventiva de Nestor. Como não estava presente no julgamento, ele ainda não foi preso.

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O JULGAMENTO

Na primeira parte do julgamento, os jurados ouviram os relatos da irmã de Marcilene, que atuou na condição de informante do Ministério Público . Durante o relato, ela afirmou que a irmã já tinha sido agredida e ameaçada por Nestor Dantas.

À tarde, o advogado de Nestor fez a defesa dele, mas o júri popular entendeu que foi ele quem matou Marcilene. Para a família, foi um alívio depois de tantos anos.

FAMÍLIA COMEMORA A SENTENÇA

Na época, o assassinato da pedagoga causou grande repercussão na cidade, pois Marcilene vem de uma família tradicional de Linhares e era muita querida na escola em que trabalhava e também no relacionamento com os amigos.

Mais uma vez, a família esteve presente na audiência. Dois irmãos da professora conversaram com a equipe da TV Gazeta Norte.

"Para nós da família, essa condenação foi um alívio. São quase 14 anos de sofrimento, agora a gente fica com o peito um pouquinho mais livre ao saber que a prisão dele foi decretada e, a qualquer momento, em qualquer lugar que eles estiver ele pode ser preso. A gente fica feliz por essa pena que foi decretada para ele de quase 19 anos. Só de saber que a Justiça foi feita, a gente fica muito feliz" Jonas Cussuol - Irmão da vítima

Antes da audiência, outro irmão de Marcilene, Joel Cussuol, comentou que a família vinha sofrendo com a demora e acreditava que a justiça seria feita e que o acusado pagaria pelo dano que cometeu, pois a irmão tinha uma filha para criar, filha de Nestor, mas ele não pensou nisso quando tirou a vida dela.

"Estamos confiantes. Apesar de ter se passado mais de 13 anos, acreditamos na condenação. Que esse sujeito fique atrás das grades pela dor que provocou à minha mãe, que ainda sofre com a falta da filha, minha sobrinha que ficou sem a mãe. " Joel Cussuol - irmão da vitima

O CRIME

Marcilene Cussuol foi morta com dois tiros na cabeça, dentro de um carro, no bairro Três Barras, em Linhares, em 2006. O crime chocou a cidade. A vítima tinha 24 e era uma professora conhecida e querida. Na época, para justificar o crime, Nestor disse que ele e a ex-mulher foram vítimas de um assalto e que ela havia sido atingida por disparos dos criminosos. A família nunca acreditou nessa versão e sabia que ele não aceitava o fim da relação.

De acordo com o Ministério Público do Estado (MPES), "Cigano" teria matado a pedagoga porque não aceitava o fim do relacionamento. Ele chegou a ser preso, mas conseguiu na Justiça o direito de responder pelo crime em liberdade. Desde então, o julgamento foi marcado e adiado por três vezes.

*Com informações de Luiz Zardini, da TV Gazeta Norte