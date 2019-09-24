Julgamento de cigano suspeito de matar pedagoga é adiado pela 3ª vez

Familiares aguardam início da terceira audiência sobre o assassinato da pedagoga Marcilene Cussuol Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta Norte

Há 13 anos, uma família luta para conseguir Justiça para a morte da pedagoga Marcilene Cussuol. Ela foi assassinada a tiros em 9 de abril de 2006. Suspeito pelo crime, o cigano Nestor Ribeiro Dantas, ex-marido da vítima, não compareceu a nenhuma das audiências do caso.

Nesta terça-feira (24), estava marcado um novo julgamento no Fórum Desembargador Santos Neves, em Linhares , Região Norte do Estado. No entanto, a sessão foi adiada mais uma vez.

Your browser does not support the audio element. Julgamento de cigano suspeito de matar pedagoga é adiado pela terceira vez

Antes da hora marcada para o início da audiência, um irmão de Marcilene, Jonas Cussuol, conversou com a TV Gazeta Norte. Ele falou da expectativa de ver o acusado finalmente no banco dos réus.

“A família está esperando uma decisão do juiz e que seja definitiva, que ele (Nestor) pague pelo que fez. A família só espera Justiça, porque a gente está sofrendo esses anos todos. A gente espera que ele seja punido pela atitude que tomou, tirando a vida da nossa irmã”, disse Jonas na porta do Tribunal do Júri.

AUDIÊNCIA

Jonas Cussuol, irmão da pedagoga assassinada por cigano Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta Norte

BATE-BOCA

No horário marcado, às 9 horas, a sessão teve início. Porém, o acusado não apareceu. Quem esteve na audiência foi seu advogado, Homero Mafra. Ele pediu para que o juiz adiasse o julgamento mais uma vez. Ele justificou que uma testemunha não foi localizada.

O pedido da defesa provocou um bate-boca entre Mafra e o promotor Bruno de Freitas. O promotor reclamou que estão "empurrando" o julgamento desde 2006. O advogado ficou alterado com o comentário de Freitas e gritou, pedindo respeito.

O juiz chamou Mafra e o promotor para conversar reservadamente. Cerca de meia hora depois, todos voltaram ao tribunal e o magistrado anunciou que acatou o pedido da defesa e adiou a audiência mais uma vez. A sessão foi remarcada para o dia 17 de dezembro.

O CRIME