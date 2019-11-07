Filhote de quati é resgatado pela Polícia Militar em Colatina

Filhote de quati estava desidratado e com insolação Crédito: Divulgação/Polícia Militar de Colatina

Noroeste do Estado, fizeram um resgate diferente na manhã desta quarta-feira (7). Um filhote de quati, fraco e desidratado, apareceu na garagem da casa do capitão Carlos Balbino e foi encontrado pelo filho dele, Eduardo, de 4 anos. Encantado com o animal, o menino avisou o pai, que acionou a Policiais de Colatina , na Regiãodo Estado, fizeram um resgate diferente na manhã desta quarta-feira (7). Um filhote de quati, fraco e desidratado, apareceu na garagem da casa do capitão Carlos Balbino e foi encontrado pelo filho dele, Eduardo, de 4 anos. Encantado com o animal, o menino avisou o pai, que acionou a Polícia Militar Ambiental e levou o bichinho a um Hospital Veterinário da cidade.

Tem uma mata atrás da minha casa e, segundo as informações, a mãe do quati foi morta por caçadores do outro lado da linha férrea. O filhote chegou na minha garagem desidratado. Meu filho me ligou, nós acionamos a viatura e fizemos os procedimentos. Então fiz contato com o hospital e o soldado Lima levou o quati até lá, explicou o capitão.

PRIMEIROS SOCORROS

Professor Diogo Rondon e soldado Lima com o filhote de quati Crédito: Divulgação/Polícia Militar de Colatina

O animal recebeu os primeiros socorros com o professor Diogo Rondon. Segundo o coordenador do Hospital Veterinário da Unesc, Luiz Alexandre Moscon, o filhote chegou à unidade letárgico e apático.

Como sua mãe havia morrido, ele não conseguia mamar e ficou sem se alimentar. Além da desidratação, ele também apresentava insolação, por conta do calor aqui em Colatina. Os exames detectaram desidratação profunda, falha na passagem de imunidade e também hipoglicemia, detalhou.

Moscon disse que a equipe iniciou um tratamento que simula a alimentação como se a mãe estivesse viva. Também foram feitos raio X e ultrassom no animal. Havia uma suspeita de trauma cranioencefálico, pois havia um pouco de sangue na cabeça dele. Depois, chegamos à conclusão que era sangue da mãe, explicou.

O coordenador disse que agora esperam o filhote se restabelecer para depois encaminhá-lo ao Projeto Cereias (Centro de Reintrodução de Animais Selvagens), localizado em Aracruz.

O QUE FAZER AO ENCONTRAR UM ANIMAL SILVESTRE?

Segundo Moscon, a Polícia Militar Ambiental deve ser avisada caso a população encontre um animal silvestre, como o filhote de quati.