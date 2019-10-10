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Dia das Crianças

Com mãe desempregada, menina escreve carta e ganha presente de PMs no ES

Na carta, Emanuelly Vitória, de 5 anos, conta que a mãe e o padrasto estão desempregados e não podem comprar presente para ela e a irmã no Dia das Crianças. Emocionados com o pedido, um cabo e um sargento da PM levaram duas bonecas e uma cesta de alimentos para a família

Publicado em 10 de Outubro de 2019 às 14:05

Loreta Fagionato

Loreta Fagionato

Publicado em 

10 out 2019 às 14:05
Policiais militares com as pequenas Emanuelly Vitória e Ana Luíza, em Colatina: surpresa Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Uma família de Colatina, Região Noroeste do Estado, vai ter um Dia das Crianças diferente depois de uma visita inesperada. A pequena Emanuelly Vitória, de 5 anos, escreveu uma carta para a Polícia Militar. A menina conta as dificuldades que a família enfrenta porque sua mãe e seu padrasto estão desempregados e pede bonecas de presente para ela e a irmã mais nova. Tocados com o pedido, um cabo e um sargento foram até a residência e levaram muita alegria para a família.
O cabo Rafael Belei Zottele contou que um amigo havia entrado em contato com ele recentemente, contando que arrecadou uma cesta de alimentos e pediu ajuda para doar para quem estivesse precisando.
“Eu disse para ele que, até o momento, eu não sabia de ninguém. Mas, no decorrer do serviço, chegamos no Batalhão e o Jorge, padrasto da Emanuelly, nos entregou a cartinha que ela escreveu com a ajuda da mãe. Lemos a carta e nos sensibilizamos com a história. Neste momento, liguei para meu amigo e disse que tinha encontrado a família perfeita para entregar a cesta”, detalhou o cabo.
Segundo Zottele, com a autorização do supervisor da equipe, ele e o sargento Xavier foram comprar as duas bonecas para a menina e sua irmã, Ana Luíza, de 2 anos e 7 meses.
“Na noite desta quarta-feira fomos até a casa das meninas para entregar os presentes e a cesta de alimentos. Quando chegamos, elas já saíram no quintal comemorando. As crianças ficaram super felizes e impressionadas com tudo aquilo, de ver o sargento e eu ali, fardados, na casa delas, com os presentes. Foi muito emocionante”, lembra o policial.

EMOÇÃO

Quando os militares entregaram a cesta, a mãe das meninas ficou muito emocionada.
"Ela e o marido estão desempregados e vivem de bicos. A mãe nos disse que tudo aquilo ajudou bastante e salvou o Dia das Crianças."
Rafael Belei Zottele - Cabo
Para Zottele, a ação foi uma lição de vida. “A gente não tem ideia de que uma coisa simples para a gente é tão significativa pra outras pessoas. A carta da Emanuelly mexeu demais comigo. Sou pai, tenho uma filha de 1 ano e 9 meses. Ler as dificuldades da família me desmontou inteiro”, revelou o policial.

VÍDEO

TRECHOS DA CARTA

Na carta, escrita com ajuda da mãe, Emanuelly conta que a família depende do Bolsa Família para sobreviver, mas o dinheiro não é suficiente. 
"A mamãe só vive do Bolsa Família, que é muito pouco e só dá para pagar a água, e nós comemos alimentos doados pelas pessoas que nos ajudam. Somos uma família muito humilde", diz a menina.
Ela também conta que o pouco dinheiro que a mãe e o padrasto conseguem com bicos é usado para pagar a comida. 
"Quando ela começa a juntar dinheiro para nos fazer felizes no Dia das Crianças, sempre está faltando alguma coisa para nos alimentar e aí a mamãe pega o dinheiro de comprar nosso presente e compra nossos alimentos", afirma Emanuelly na carta entregue aos policiais.

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