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Descaso

Rua em Colatina interditada há seis anos segue sem previsão de obras

Após as chuvas de 2013,  via cedeu mais de um metro, ao lado de barranco; moradores esperam solução, mas ainda não há prazo, segundo a prefeitura

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 17:48

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

21 out 2019 às 17:48
A Rua Pedro Rosa fica no bairro Olívio Zanotelli, em Colatina, no Noroeste do ES Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste
Com medo e no aguardo de providências. É assim que os moradores da Rua Pedro Rosa, em Colatina, vivem há seis anos. Por causa das fortes chuvas de 2013, a via afundou e se tornou uma área de risco. Desde então, quem vive por lá aguarda a construção de um muro de contenção, que até hoje não saiu do papel. 
Por meio de nota, a Prefeitura de Colatina informou que não há previsão para a abertura da licitação ou para o início das obras. Porém, garantiu que segue tentando os recursos necessários junto ao Governo Federal e que a situação da Rua Pedro Rosa não foi esquecida. A Secretaria de Obras também voltará ao local para estudar uma solução paliativa.

PREOCUPAÇÃO

“Naquele ano, a terra da ribanceira aqui do lado desabou e, com isso, a rua cedeu, mais ou menos, 1,80m. Na época, os bombeiros fizeram uma vistoria e a Defesa Civil até pediu para algumas pessoas deixarem as casas. Eu mesma fui uma das que saiu daqui. Ficou muito perigoso”, relembrou a dona de casa Teresa Silvestre.
"Tem quem peça pela liberação completa da via, mas precisamos de segurança antes", defende Teresa Silvestre Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste
A princípio, segundo os moradores, nenhum automóvel poderia passar pela rua. No entanto, os veículos leves acabaram liberados com o passar do tempo. “O ideal era não passar automóvel nenhum, mas agora está proibida apenas a passagem de veículos pesados, porque antes era uma situação complicada demais”, explicou o pedreiro Ângelo Vechi.
"A prefeitura tinha que olhar para a gente com mais carinho", desabafa Ângelo Vechi Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste
Sem caminhões de entrega, de gás ou de coleta de lixo podendo passar na porta, os moradores continuam aguardando a construção de um muro para voltarem a viver normalmente. Nesses seis anos, porém, a Prefeitura de Colatina apenas colocou lonas na encosta e construiu uma espécie de meio-fio para evitar que novas chuvas causem mais deslizamentos.
"Só volto a dormir tranquila quando o muro for construído", confessa Zulmira Vechi Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste
Agora, com o verão chegando novamente, a aposentada Zulmira Vechi fica ainda mais preocupada. “Com a pancada que deu essa noite, por exemplo, o meu coração treme e eu até rezo. Será que a minha casa vai descer outra vez? Não pode acontecer a mesma tragédia de novo”, disse ela, que teve parte da casa desabada em 2013.

SEM SOLUÇÃO À VISTA

Por meio de nota, a Prefeitura de Colatina informou que não há previsão para a abertura da licitação ou para o início das obras. Porém, garantiu que segue tentando os recursos necessários junto ao Governo Federal e que a situação da Rua Pedro Rosa não foi esquecida. A Secretaria de Obras também voltará ao local para estudar uma solução paliativa.

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