Barcos na foz do Rio Doce, em Regência: lama da Samarco contaminou as águas Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. DNA Ambiental - técnica identifica 123 novas espécies no Rio Doce

Segundo o pesquisador e professor do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , Ângelo Bernardino, essa é uma técnica que permite a identificação de um enorme número de espécies através do sequenciamento de DNA presente em sedimentos.

No caso da pesquisa desenvolvida no estuário do Rio Doce, foram coletados sedimentos provenientes da barragem da Samarco, que rompeu em novembro de 2015 e avançou sobre o Rio Doce. É similar aos programas de séries policiais onde se encontra alguém pelos traços de sua pele, cabelo ou sangue. Onde existir DNA, temos a capacidade de identificar a identidade de sua origem, explica.

Após a coleta de sedimentos, é feito no laboratório da Ufes a extração do DNA. Posteriormente, esse DNA é levado para os Estados Unidos para sua identificação. A técnica, chamada de sequenciamento de última geração, faz a identificação de cada fragmento das centenas de espécies que viviam naquele ambiente no momento da coleta de amostras. Da coleta até o resultado final, leva-se cerca de um ano.

Bernardino explica que, com 300 gramas de sedimentos, é possível extrair todas as informações e identificar de uma maneira quase automatizada. Destaca ainda que os estudos anteriores eram baseados em dados morfológicos dos organismos vivos.